Negli episodi de La Promessa in onda dall'1 al 7 febbraio, Catalina confesserà ad Adriano che i bambini che ha partorito sono i suoi. Inoltre Ricardo accuserà Ana di avere inscenato la scomparsa di Diego.

Angela, invece, sarà felice del fatto che lei e Curro hanno capito di amarsi, mentre Vera non si fiderà di Ana.

Manuel vuole aiutare Simona con Antonio

Il parto di Catalina si rivelerà molto difficile ed il dottor Ferrer porterà avanti il cesareo, con il supporto di Maria. L'intervento si rivelerà un successo e la marchesina darà alla luce un bambino.

Catalina confesserà ad Adriano che è lui il padre dei bambini. Intanto Manuel si prenderà cura dei suoi nipoti e questo gli consentirà di pensare al futuro, considerato anche che Pedro Ferrè gli fornirà il motore per il suo aeroplano.

Nel frattempo Ricardo spiegherà a Romulo che, nell'ultimo periodo, ha notato un grande cambiamento in Ana. Vera non la penserà allo stesso modo. In tutto questo, Manuel manifesterà a Padre Samuel l'intenzione di aiutare Simona a trovare Antonio, ma il sacerdote si limiterà solo a portarlo al rifugio per parlargli. Il ragazzo però non vorrà assolutamente vederlo.

Adriano e Catalina si occupano dei bambini

Pia potrà contare sull'aiuto del dottor Rufino, il quale però inizierà ad insospettirsi delle domande ricevute sui veleni.

La donna quando andrà via perderà un fazzoletto con lo stemma della tenuta ed il medico la raccoglierà. Adarre e Curro spereranno di non dover fermare le indagini, proprio ora che sono vicini a scoprire chi ha ucciso Jana. Inoltre Ricardo rimprovererà Ana di avere inscenato la scomparsa di Diego.

Nel frattempo Adriano e Catalina si occuperanno dei figli, ma il contadino si dovrà nascondere da Alonso. In tutto questo, Lorenzo aumenterà l'odio di Jacobo verso Martina, mentre Simona si mostrerà preoccupata all'idea che il figlio lavori con Manuel. Angela, invece, non comprenderà il comportamento di Leocadia, ma sarà contenta del fatto che sia lei che Curro hanno compreso di amarsi.

Riepilogo delle puntate precedenti

Negli episodi in onda nelle settimane precedenti, Pia ha scoperto che le unghie e la pelle di Jana, una volta morta, erano di colore blu, conferma che fosse stata avvelenata. Inoltre Manuel ha continuato a soffrire per la morte di Jana e ha chiesto a Maria di rimanere nella tenuta.