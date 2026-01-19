Le anticipazioni de La Promessa per la settimana da lunedì 26 gennaio a domenica 1° febbraio preannunciano momenti di forte tensione e colpi di scena destinati a sconvolgere gli equilibri del palazzo. Nelle puntate in onda alle 19:45 su Rete 4, Pia farà una scoperta agghiacciante al cimitero che riaprirà il mistero sulla morte di Jana, mentre Catalina vivrà ore drammatiche quando entrerà improvvisamente in travaglio nel bosco. Accanto a questi eventi centrali, non mancheranno decisioni difficili, scontri familiari e rivelazioni che coinvolgeranno Manuel, Martina, Candela e gli altri abitanti della tenuta.

Pia va al cimitero e riesuma il corpo di Jana

La settimana sarà segnata dal ritorno di Pia dal cimitero, profondamente scossa da ciò che avrà visto. La donna rivelerà a Curro un dettaglio inquietante: la pelle, la lingua e le unghie di Jana sono diventate blu, confermando i sospetti del valletto e lasciando intendere che la morte della giovane potrebbe nascondere qualcosa di molto più oscuro. Manuel, intanto, vivrà una profonda crisi emotiva e, distrutto dal dolore, chiederà a Maria di restare a La Promessa per aiutarlo a convivere con la perdita e a mantenere un equilibrio in un momento così fragile. Intanto, nel palazzo regnerà un clima di tensione crescente, mentre altre dinamiche familiari continueranno a complicarsi: Martina discuterà con Jacobo riguardo alle fedi e all’organizzazione del matrimonio, mentre Candela rimprovererà Antonio per il suo comportamento verso la madre, spingendolo a lasciare il palazzo senza avvisare nessuno.

Catalina entra in travaglio nel bosco

Parallelamente, Catalina vivrà ore drammatiche. Angela la vedrà allontanarsi dai giardini e dirigersi verso il bosco, visibilmente provata. Preoccupata, chiamerà Curro e insieme decideranno di seguirla. I due la troveranno sola, in preda al dolore, proprio mentre le si romperanno le acque. Senza alternative, la aiuteranno a partorire una bambina, ma subito dopo qualcosa sembrerà non andare per il verso giusto. La situazione precipiterà ulteriormente quando il dottor Ferrer arriverà a palazzo e informerà Alonso che Catalina e l’altro bambino sono in pericolo: le contrazioni si saranno fermate e un trasferimento in ospedale sarebbe troppo rischioso. Il marchese acconsentirà quindi a un taglio cesareo d’emergenza eseguito direttamente alla Promessa, con Maria al fianco del medico.

Nel frattempo, Samuel raggiungerà il rifugio e troverà Antonio, che confesserà di essere fuggito dal palazzo perché si sentiva oppresso dalla madre e da Candela.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Curro ha deciso di fare luce sul decesso di Jana

Nelle precedenti puntate de La Promessa, andate in onda su Rete 4, Curro ha rivelato a Pia di essere tornato alla tenuta con un unico obiettivo: indagare sulla morte di Jana. Il fratello di Exposito, infatti, ha confidato alla cameriera di non essere affatto certo che il decesso della giovane sia stato causato dalla sparatoria, ma da qualcos’altro. Curro ha quindi ricordato a Pia che Jana era sopravvissuta ai colpi di arma da fuoco ed era in fase di recupero, motivo per cui sospetta che la sua morte sia avvenuta per ragioni diverse, ancora sconosciute.