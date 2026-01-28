Le anticipazioni de La Promessa delle puntate che andranno in onda dal 2 all'8 febbraio 2026 rivelano che Adriano apprenderà di essere il vero padre dei gemelli che ha dato alla luce Catalina, con tanto di complicazioni. Pia e Curro, intanto, continueranno ad indagare sulla morte di Jana, ma un passo falso rischierà di farli scoprire.

Anticipazioni La Promessa: Adriano scopre la verità sui gemelli, Pia e Curro in pericolo

Nelle prossime puntate de La Promessa, che saranno trasmesse dal 2 all'8 febbraio 2026, Adriano si prenderà cura dei gemelli partoriti da Catalina, e quest'ultima gli confesserà di essere il vero padre.

All'arrivo di Alonso, però, l'uomo sarà costretto a nascondersi dietro una tenda. Pia proverà in tutti i modo a sfuggire ai sospetti di Rufino, tuttavia, un passo falso metterà tutto in discussione. La donna perderà un fazzoletto con lo stemma de La Promessa, che verrà ritrovato da Rufino. La donna e Curro, così, inizieranno a temere di essere scoperti. Nel frattempo, i due tenteranno di scoprire dove sia possibile reperire il cianuro che avrebbe provocato la morte di Jana.

Vera sospetta che Ana abbia inscenato la scomparsa di Diego, Martina rimanda le nozze con Jacobo

Vera informerà Teresa di alcuni sospetti che ha su Ana. Nello specifico, crede che la donna possa aver inscenato la sparizione di Diego, solo per poi prendersi la gloria di averlo ritrovato.

Quando la donna si presenterà a La Promessa, infatti, verrà guardata da tutti con sospetto. Leocadia farà riportare tutti gli oggetti di valore alla tenuta, mentre Martina deciderà di posticipare la data delle nozze con Jacobo. Infine, Manuel comunicherà a Samuel l'intenzione di aiutare Simona a ritrovare Tono, ma il prete si rifiuterà di aiutarlo. L'unica cosa che farà sarà quella di portarlo con sé al rifugio per parlare con Tono, ma quest'ultimo si rifiuterà.

Gli ascolti della puntata del 27 gennaio de La Promessa

Le puntate de La Promessa continuano a suscitare l'interesse del pubblico, che ormai è in grado di rendere gli ascolti piuttosto stabili. La puntata del 27 gennaio 2026 della serie, infatti, è riuscita a tenere incollati allo schermo ben 984.000 spettatori, arrivando a raggiungere il 5.2% di share. Risultati perfettamente nella media sella serie tv e della retee.