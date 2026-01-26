Le trame delle puntate de La Promessa previste dal 2 all'8 febbraio in prima visione su Rete 4 rivelano che Martina deciderà di rimandare il giorno delle nozze con Jacobo. Vera, invece, inizierà ad avere dei sospetti su Ana.

Martina decide di rimandare il matrimonio con Jacobo

Manuel informerà Padre Samuel di avere intenzione di aiutare Simona a ritrovare Tono. Il prelato accompagnerà il marchesino al rifugio dei bisognosi affinché parli col saldatore. Quest'ultimo rifiuterà di ascoltare le parole del vedovo di Jana.

Intanto Adriano scoprirà che i gemelli appena partoriti da Catalina sono i suoi figli e non di Pelayo come aveva sempre pensato.

Tutti appariranno felici per la nascita dei bambini eccetto Petra, che denigrerà Santos e il regalo che Ana ha fatto ai nuovi arrivati. Catalina e Adriano, intanto, si prenderanno cura dei bambini, che richiederanno molti attenzioni da parte loro.

Successivamente Martina deciderà di rimandare il giorno del matrimonio con Jacobo. Lorenzo inviterà il nobile a farsi rispettare di più dalla promessa sposa.

Vera crede che Ana abbia finto la scomparsa di Diego

Le anticipazioni della soap opera spagnola rivelano che Vera dirà a Teresa di sospettare che Ana abbia finto la scomparsa del piccolo Diego per prendersi il merito di averlo ritrovato. Le cameriere guarderanno la moglie di Ricardo con molto sospetto quando ritornerà alla tenuta con un pacco di bavaglini per i gemelli di Catalina.

Pia, invece, cercherà di scappare dai sospetti di Rufino, che nel frattempo si metterà un fazzoletto con lo stemma de La Promessa in tasca. Questo particolare getterà la domestica e Curro nella preoccupazione di essere stati scoperti. I due avranno intenzione di scoprire chi ha venduto il cianuro che ha posto fine alla vita di Jana.

Infine Leocadia farà arrivare tutti i quadri venduti per racimolare soldi alla tenuta.

Manuel ha informato Alonso di voler allestire un'officina nel suo hangar

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine gennaio su Rete 4, Manuel ha dato al padre una bella notizia. Il giovane ha informato Alonso di non aver rinunciato ai suoi progetti lavorativi nell'aviazione ma di aver scelto di proseguirli in Spagna.

Il marchesino ha voluto allestire un'officina nell'hangar della tenuta dove aveva già costruito il suo aereo personale. Manuel inoltre ha assicurato il genitore che avrebbe contribuito economicamente al mantenimento della tenuta.

Nel frattempo, Martina ha informato Adriano che Catalina non ha nessuna intenzione di parlargli. La ragazza ha pregato il contadino di rimanere alla tenuta nella speranza di far cambiare idea alla cugina.