Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nel 2026 su Rete 4 rivelano che Manuel informerà Alonso di voler trasformare il suo hangar in un officina dove officina dove progettare alcuni motori aerei. In questo modo, il ragazzo spererà di aiutare le casse della tenuta andate in rosso.

Manuel fa ritorno alla tenuta

Manuel riceverà la visita di Blanca, che correrà a La Promessa quando scoprirà della morte di Jana. La fotografa consiglierà al suo amico di allontanarsi per qualche tempo dalla tenuta per superare il lutto della moglie.

Manuel accetterà il consiglio e passerà alcuni giorni a casa degli anziani Antonio e Nica, che aveva conosciuto durante la luna di miele con Jana. La coppia convinceranno con dolcezza l'erede del marchesato a tornare da Alonso, che apparirà molto felice di rivederlo poiché credeva che fosse partito per l'Italia senza nemmeno salutarlo. Una volta alla tenuta, Manuel informerà suo padre di avere intenzione di raggiungere Milano per prendere parte a un progetto.

Manuel vuole progettare alcuni motori aerei nel suo hangar

Le anticipazioni rivelano che Catalina, Martina e Alonso cercheranno d'impedire la partenza del vedovo di Jana, che apparirà irremovibile nella sua scelta. Il marchesino nasconderà qualcosa d'importante a suo padre dopo aver fatto una telefonata a Pedro Farré.

Alonso chiederà una spiegazione al figlio quando origlierà per caso una conversazione con l'interlocutore.

Manuel smascherato deciderà di vuotare il sacco, ammettendo di aver intenzione di trasformare il suo hanger in un laboratorio meccanico. L'uomo vorrà lavorare alla progettazione di alcuni motori aerei senza dover trasferirsi in Italia. In questo modo, Manuel potrà rimanere a La Promessa e con l'ottimo stipendio risollevare le sorti della famiglia andata in disgrazia. La soluzione non piacerà a Leocadia, sopratutto quando il marchesino chiederà ad Alonso per quale ragione si comporta come la padrona di casa.

Angela ha avuto uno scontro con Leocadia

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Curro ha trovato un'idea geniale per rimanere alla tenuta dopo essere stato ripudiato da Alonso.

Il ragazzo ha chiesto ad Alonso di assumerlo come semplice valletto, avendo intenzione d'indagare indisturbato sulla morte di Jana.

Catalina, invece, ha chiesto a Martina di occuparsi della gestione dei mezzadri. La giovane ne ha parlato con Jacobo, il quale l'ha informata che quel compito aspetta solo agli uomini.

Infine Angela si è arrabbiata con Leocadia dopo aver scoperto che è stata l'artefice dell'allontanamento di Curro dalla tenuta.