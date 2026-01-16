Ana riporterà Dieguito sano e salvo da Pia che le sarà grata nella puntata de La Promessa di sabato 24 gennaio: "Ti devo la vita", dirà la donna con sincerità ed emozione alla sua rivale.

Le anticipazioni rivelano che la madre di Santos spiegherà di aver trovato il bambino in paese. Tutti riconosceranno il suo grande gesto.

Un grande sollievo per Pia a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che la giornata di Pia sarà sconvolta dalla scomparsa di Dieguito. Appena saprà da Vera che suo figlio non si trova, Pia correrà da Ricardo per chiedergli di potersi allontanare dal palazzo per cercare il suo bambino.

Il maggiordomo non potrà negare il permesso alla domestica che sarà in forte stato di agitazione e le proporrà di accompagnarla. Pochi istanti dopo tutto cambierà all'improvviso perché arriverà Ana con il piccolo Dieguito in braccio. La madre di Santos riporterà il bambino sano e salvo a Pia che sarà emozionata e profondamente grata. Ana spiegherà che ha trovato il piccolo Diego sulla strada per la panetteria e visto che era solo ha pensato che si fosse perso. Ana preciserà che Dieguito la conosce perché quando va alla panetteria in cui lavora, lei gli dà sempre qualcosa di buono. Pia non potrà fare a meno di ringraziare più volte Ana: "Ti devo la vita", le dirà mentre tutti apprezzeranno il gesto della donna.

Leocadia avrà in pugno la servitù

Nella puntata de La Promessa in onda sabato 24 gennaio, Leocadia non perderà occasione per ribadire il suo controllo sulla servitù. Tutto inizierà quando Romulo le spiegherà che ha urgenza di parlare con Alonso di una questione importante. Leocadia farà di tutto per sapere cosa vorrebbe chiedere il maggiordomo al marchese e alla fine Romulo cederà. L'uomo spiegherà che l'amico del marchese vorrebbe in prestito la macchina della tenuta per un viaggio imminente, visto che la sua è rotta. Leocadia vieterà categoricamente questo prestito, dicendo che Catailna è prossima al parto e non possono permettersi di restare senza auto. Romulo capirà subito le ragioni della donna che però avrà una soluzione alternativa per non scontentare l'amico del marchese. Leocadia si metterà in contatto con una sua conoscenza che certamente potrà procurare l'auto.