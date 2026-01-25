Martina dichiarerà li suo amore ad Adriano nelle prossime puntate de La Promessa: "Mi manchi, voglio stare con te", gli dirà aprendo il suo cuore.

Le anticipazioni rivelano che Adriano ricambierà i sentimenti di Martina, ma per i due non sarà facile far accettare il loro amore. Martina e Jacobo, infatti. saranno ancora fidanzati.

Il bacio di Martina e Adriano cambierà tutto a La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che presto nascerà una passione inaspettata tra Adriano e Martina. Tutto avrà inizio quando Catalina lascerà marito e figli senza tante spiegazioni.

Adriano sentirà crollargli il mondo addosso ma si rimboccherà le maniche per occuparsi dei bambini. L'uomo potrà contare sul sostegno e l'amicizia di Martina che non lo lascerà mai solo. L'amicizia tra i due diventerà ogni giorno più importante e sfocerà in un bacio appassionato che metterà in seria crisi Martina. La ragazza, infatti, sarà ancora fidanzata con Jacobo e, pur essendoci già dei problemi tra loro, non se la sentirà di tradirlo. Martina parlerà con il suo fidanzato e gli confiderà di aver baciato un altro senza rivelarne l'identità. Jacobo sarà disperato e si confiderà proprio con Adriano, ignaro di stare parlando con l'uomo con cui Martina lo ha tradito.

Martina e Adriano combatteranno per il loro amore?

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina proverà a reprimere i suoi sentimenti, ma non ci riuscirà. La ragazza si allontanerà anche da Adriano, ma questo non servirà a farla stare meglio. L'uomo chiederà a Martina un chiarimento che arriverà dopo diverse settimane. Quando si sentirà pronta, Martina andrà da Adriano e le aprirà il suo cuore: "A me non mancano solo i bambini", dirà, "Mi manchi tu". Adriano ascolterà la dichiarazione d'amore di Martina che proseguirà parlandogli delle paure che l'hanno bloccata. "Io voglio stare con te", dirà ancora Martina ad Adriano che ricambierà i suoi sentimenti. L'atmosfera si farà magica tra i due e saranno sul punto di baciarsi quando arriveranno Alonso e Angela che andranno a far visita ai due gemelli.

Martina e Adriano lasceranno il discorso in sospeso, ma saranno disposti a lottare per il loro amore? Le puntate in Spagna si fermano qui, ma nei prossimi giorni arriveranno certamente tutte le risposte.