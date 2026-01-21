Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Manuel necessiterà di capitale per avviare il suo progetto in collaborazione con Pedro Farré. Leocadia si offrirà di concedere un prestito al marchesino ma sarà fermata da Alonso.

Manuel necessita di capitale per avviare il suo progetto

Manuel accetterà la proposta di lavoro di Pedro per non trasferirsi a Milano e non dare un dispiacere al padre. Il marchesino penserà di progettare i modelli aerei nella sua residenza sfruttando il suo hangar come una vera officina meccanica.

Manuel dovrà cercare un collaboratore a causa della mole di lavoro. La scelta ricadrà su Tono. Il figlio di Simona abbandonato dalla moglie si troverà nella necessità di trovare una nuova occupazione per superare i suoi problemi legati all'alcolismo. Manuel capirà di non avere abbastanza capitale da investire e di non poter chiedere aiuto ad Alonso a causa dei problemi economici in cui versa La Promessa.

Leocadia si offre di aiutare economicamente il marchesino, Alonso dice no

Le anticipazioni rivelano che il vedovo di Jana penserà di rivolgersi alla banca che si rifiuterà di concedergli un prestito nonostante il nome di Pedro Farré legato al progetto. Leocadia, a questo punto, deciderà di aiutare Manuel, promettendogli di usare le sue conoscenze.

La proposta si trasformerà in un nulla di fatto quando Alonso chiederà alla darklady di non immischiarsi nei fatti di famiglia perché ha già aiutato a risollevare le sorti de La Promessa. Il rifiuto aumenterà l'astio di Manuel nei confronti di suo padre.

Il sergente Burdina, intanto, farà il suo arrivo alla tenuta. L'uomo di legge restituirà al marchesino i soldi che gli aveva dato per far scarcerare Romulo, quando era stato arrestato per la morte di Gregorio. Burdina rammenterà a Manuel che all'interno del borsone ci sono tutti i soldi che gli doveva. In questo modo, il giovane avrà a disposizione il capitale per avviare il progetto Farré e comprare i primi macchinari utili per la costruzioni dei motori.

Curro ha avuto un rovinoso incidente a cavallo

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine gennaio su Rete 4, Curro ha rischiato di morire cadendo rovinosamente da cavallo. Il giovane ha subito capito che c'era qualcosa di molto strano dietro a quello che gli era successo. L'ex baronetto ha notato che qualcuno ha tagliato il sotto pancia per farlo cadere e fargli male. Curro è apparso convinto che un personaggio misterioso stia tentando di fermare le sue indagini sulla strana morte di Jana. Romulo e Manuel sono apparsi molto sospettosi in merito all'incidente a cavallo accaduto a Curro, ritenuto da sempre un abile cavallerizzo.