Il futuro di Ángela a La Promessa prenderà una piega drammatica proprio quando la ragazza sembrerà aver riconquistato la sua libertà. Le anticipazioni spagnole rivelano che la giovane verrà dichiarata pienamente sana dagli psichiatri, ma questa vittoria medica segnerà l'inizio di una nuova e più sottile prigionia. Lorenzo, infatti, volgerà la diagnosi a suo favore: se Ángela è ufficialmente stabile, non potrà più opporsi legalmente al matrimonio. Nelle prossime puntate, vedremo la ragazza costretta a una recita crudele, obbligata a presentarsi sorridente alle autorità come futura sposa, vittima di un mondo che usa la sua ritrovata salute mentale come pretesto per negarle ogni diritto di scelta.

La diagnosi che sembra chiudere l’incubo di Ángela

La diagnosi positiva di Ángela sembrerà mettere fine al suo incubo. Dopo settimane di pressioni e sedute psichiatriche, la giovane verrà finalmente dichiarata mentalmente stabile. Un verdetto che, almeno in apparenza, dovrebbe restituirle serenità e libertà. Ma sarà solo un’illusione.

La diagnosi diventa un’arma nelle mani di Lorenzo

Lorenzo non avrà alcuna intenzione di arrendersi. Anzi, userà proprio quella diagnosi come un’arma decisiva: se Ángela sta bene, allora nulla potrà più ostacolare il loro matrimonio. Le sue parole saranno nette e spietate: la normalità di Ángela diventerà il pretesto per trascinarla verso nozze che lei non vuole.

Ángela si ritroverà così intrappolata in un paradosso crudele: non più considerata folle, ma costretta a fingere felicità davanti a tutti.

Arriverà persino a presentarsi ufficialmente come fidanzata di Lorenzo davanti al comandante, senza possibilità di opporsi.

Una libertà negata e una nuova prigionia

La psichiatria, che avrebbe dovuto salvarla, finirà per consegnarla a una nuova forma di prigionia. La sua volontà verrà ignorata, i suoi sentimenti cancellati, mentre il matrimonio assumerà i contorni di una condanna sociale, accettata e legittimata dagli altri.

Ángela scoprirà così che la vera follia non era dentro di lei, ma in un sistema che chiama normalità ciò che è solo obbedienza. E mentre tutti festeggeranno la sua “guarigione”, lei pagherà il prezzo più alto: rinunciare a se stessa per sopravvivere