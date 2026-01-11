La morsa di Lorenzo su Ángela diventerà insopportabile nelle prossime puntate de La Promessa. Tra ricatti e manipolazioni, la giovane arriverà a una decisione che gelerà il sangue: pur di sfuggire alle nozze forzate con il suo aguzzino, Ángela sceglierà la via del manicomio, dando inizio a un tesissimo duello psicologico che terrà tutti col fiato sospeso.
Lorenzo intensifica il controllo su Ángela
Nelle nuove puntate de La Promessa, la trama che coinvolge Ángela e Lorenzo entrerà in una fase ancora più inquietante, segnata da manipolazioni, ricatti psicologici e scelte estreme.
Deciso a mantenere il controllo sulla giovane, Lorenzo darà avvio a un piano sempre più aggressivo, arrivando a colpire direttamente la sua libertà e mettendo in discussione ogni sua possibilità di scelta.
Dopo aver affrontato Alonso e chiesto a Curro di lasciare il palazzo, Lorenzo prenderà di mira Ángela.
La strategia di Lorenzo contro Ángela
Nonostante le pressioni, la ragazza troverà forza nel sostegno di Curro: entrambi saranno consapevoli delle difficoltà e dei pericoli, ma decisi a non rinunciare al loro amore, anche a costo di affrontare conseguenze estreme.
La situazione precipiterà quando Curro scoprirà che Lorenzo ha chiamato uno psichiatra. Inizialmente sembrerà destinato a lui, ma presto emergerà la verità: il vero obiettivo è Ángela.
Lorenzo tenterà di sottoporla allo stesso metodo già usato contro Eugenia, cercando di farla passare per instabile e di costruire un quadro clinico che giustifichi le sue azioni.
La scelta di Ángela e il verdetto decisivo
Messa alle strette, Ángela prenderà una decisione estrema ma lucidissima: preferirà il manicomio piuttosto che sposare Lorenzo, accettando una reclusione forzata pur di restare libera. Curro, terrorizzato, proverà a fermarla, ma lei sembrerà pronta a tutto pur di non cedere.
Durante le sedute, Ángela tenterà di smascherare le vere intenzioni di Lorenzo, misurando ogni parola e trasformando la fragilità apparente nella sua unica arma, mentre Curro inizierà a temere che stia fingendo la follia come ultima via di salvezza.
Lo scontro finale arriverà quando Curro affronterà Lorenzo, promettendogli che, anche se Ángela verrà rinchiusa, lui la libererà e fuggiranno insieme.
Il verdetto dello psichiatra diventerà decisivo: dal suo giudizio dipenderà il destino di Ángela, sospeso tra reclusione forzata e libertà, n una delle svolte più cupe e tese della serie.