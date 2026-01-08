Secondo le trame spagnole de La Promessa, Catalina prenderà una decisione destinata a segnare un passaggio cruciale. La giovane confesserà ad Alonso che Adriano è il vero padre dei suoi figli, aprendo un confronto diretto che cambierà i rapporti all’interno della famiglia Luján.

Difficoltà e tensioni dopo la riconciliazione tra Catalina e Adriano

Dopo la tanto attesa riconciliazione tra Catalina e Adriano, la situazione diventerà sempre più difficile da gestire. Il giovane agricoltore cercherà di restare il più possibile vicino ai suoi figli e, grazie all’aiuto di Martina e María Fernández, riuscirà spesso a entrare negli appartamenti della figlia del marchese per sostenerla nella maternità.

Non mancheranno momenti di tensione: più di una volta, Adriano sarà costretto a nascondersi per evitare incontri indesiderati. Una situazione che, alla lunga, esaspererà Catalina, soprattutto quando don Alonso sorprenderà il contadino nelle sue stanze.

Catalina rivela al marchese la verità sulla paternità

Stanca di giustificazioni e mezze verità, Catalina prenderà una decisione. Convincerà Adriano che è arrivato il momento di affrontare il marchese e farà chiamare don Alonso per parlare apertamente: “È arrivata l’ora che sappia chi è davvero Adriano. Adriano è il padre dei miei figli”.

Una rivelazione che cambia i rapporti all’interno della famiglia Luján.

Dopo la confessione, il marchese apparirà serio ma tutt’altro che sorpreso.

Confesserà alla figlia che quel sospetto lo accompagnava già da tempo: “Era una possibilità sempre più evidente”.

Alonso spiegherà di aver escluso Pelayo già da tempo e di aver ricostruito i fatti risalendo al periodo in cui Catalina viveva nell’hangar. Ma ciò che l'ha convinto definitivamente sarà altro: “So che Adriano è il padre da come guarda quei bambini. Non si può fingere davanti ai propri figli”.

Alla domanda di Catalina se sia arrabbiato, il marchese risponderà con freddezza che la rabbia l’ha già provata quando lei è rimasta incinta da nubile. Adriano, a quel punto, dichiarerà di volersi assumere tutte le sue responsabilità verso i bambini e verso la famiglia, ma Alonso rimanderà il confronto, lasciando la stanza visibilmente turbato.

Catalina rende pubblica la verità sulla paternità di Adriano

Dopo aver parlato con il padre, Catalina sentirà che non si può più tornare indietro. Con il permesso della sua infermiera, parteciperà alla festa di compleanno del capitano de la Mata accompagnata da Adriano. Davanti a tutti, annuncerà che dovranno abituarsi a vedere spesso il giovane a palazzo: Adriano è il vero padre dei suoi figli.

Una dichiarazione pubblica che segnerà un prima e un dopo nella vita di Catalina e che prometterà nuove tensioni, alleanze e conflitti all’interno de La Promessa.