Curro troverà una lettera del dottor Rufino, un esperto di veleni, per Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: il Capitano diventerà il primo sospettato della fine di Jana.

Le anticipazioni rivelano che Curro riuscirà ad intercettare la missiva prima che Lorenzo la legga e condividerà tutto con Pia. Il fatto che il Capitano sia amico di un esperto di veleni darà inizio a una nuova pista per i due amici.

Pia dissotterrerà il corpo di Jana

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Curro non si fermerà e farà di tutto per cercare la verità sulla morte di Jana.

Ad appoggiarlo in questa difficile impresa sarà Pia che si impegnerà ad osservare gli abitanti del palazzo in cerca di qualche indizio utile. La morte del dottor Gamarra spegnerà le speranze di Curro che contava sulla sua esperienza per ottenere delle informazioni utili, ma il ragazzo non si arrenderà. Curro arriverà ad una soluzione per portare avanti le indagini: riesumare il corpo di Jana per capire se la ragazza è stata avvelenata da qualcuno. Pia andrà contro tutti i suoi principi e quando dissotterrerà il corpo correrà da Curro per confermare i suoi sospetti: Jana era blu. I due amici cercheranno un esperto di veleni per capire che tipo di sostanza ha portato via la vita a Jana. Dopo aver individuato il dottor Rufino, uno dei più rinomati nel campo delle sostanze tossiche, Pia fingerà di essere la segretaria di un notaio per incontrarlo e fargli delle domande sulle condizioni del corpo.

L'incontro procederà senza intoppi e sarà chiaro che la ragazza abbia assunto del cianuro, ma Pia desterà qualche sospetto in Rufino.

Una nuova pista per Curro e Pia a La Promessa

Nelle prossime puntate de La Promessa, Rufino noterà che le mani di Pia non sono quelle di una segretaria e vorrà saperne di più. La donna negherà di aver mentito e andrà via di corsa, ma perderà un fazzoletto con lo stemma de La Promessa. Per qualche settimana, Pia penserà di averla fatta franca, ma presto l'incubo tornerà. Tutto avrà inizio quando Lorenzo ordinerà a Curro di occuparsi della lista degli invitati al suo compleanno. Il ragazzo avrà accesso alla corrispondenza di Lorenzo e vi troverà una lettera da parte di Rufino.

Curro intercetterà la missiva e impedirà al Capitano di leggerla, ma andrà a dire tutto a Pia e con lei ne vedrà il contenuto. Nella lettera, Rufino si rivolgerà a Lorenzo come un amico e gli parlerà dei suoi sospetti su una donna che gli ha chiesto informazioni di un veleno e che presumibilmente lavora a La Promessa, visto il fazzoletto. Pia tremerà di paura, ma Curro la rassicurerà perché la lettera non è arrivata nelle mani del Capitano e soprattutto Rufino non era nella lista degli invitati. L'amicizia tra i due uomini, però, insinuerà in Curro la certezza che Lorenzo abbia chiesto al suo amico il veleno per uccidere Jana. Il Capitano diventerà il primo sospettato.

Una nuova vita per Curro come valletto

Nelle puntate in onda in Italia, Curro è stato appena mandato via da La Promessa dopo il ripudio di Alonso. Il ragazzo è andato a stare per qualche giorno in una locanda a spese del marchese, ma ha trovato un modo per tornare al palazzo. Curro ha chiesto a Romulo di assumerlo come valletto, perché solo abitando a La Promessa potrà portare avanti le indagini senza problemi. Per il giovane è appena iniziata una nuova vita e Lorenzo è pronto a metterlo in difficoltà per rendergli la vita impossibile al palazzo.