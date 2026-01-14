Le nuove trame de La Promessa si preparano a un punto di svolta drammatico: Ángela si troverà a un passo dal baratro. Accerchiata dai piani spietati di Lorenzo, la giovane vedrà nel manicomio l'unica via d'uscita per evitare un matrimonio forzato, ma sarà Curro a ribaltare il destino. Con una promessa che sa di eroismo, il ragazzo giurerà di non abbandonarla: "La tirerò fuori di lì", confesserà deciso, pronto a organizzare una fuga rischiosa pur di salvarla da una realtà di farmaci e isolamento.

Ángela si sente accerchiata

La vicenda di Ángela e Curro prenderà una piega sempre più drammatica nei prossimi episodi.

Decisa a sfuggire al matrimonio con Lorenzo, Ángela si sentirà accerchiata, spinta deliberatamente verso un destino che non ha scelto, e arriverà a una conclusione estrema pur di non piegarsi.

"Mi stanno facendo impazzire, Curro. E la cosa peggiore è che è proprio quello che vogliono", confesserà Ángela, visibilmente provata. Curro, però, non sarà disposto a lasciarla sola in questa battaglia e proverà a rassicurarla con decisione: "Sì, ma non glielo permetteremo. Io sarò al tuo fianco e tu dimostrerai a quello psichiatra che non ha alcun argomento per rinchiuderti in un manicomio".

I dubbi di Ángela

Ma Ángela inizierà a insinuare un dubbio che gelerà Curro. "E se non fosse così?", ripeterà più volte, lasciando intendere di temere che il piano contro di lei possa funzionare davvero.

Curro cercherà di fermarla, sconvolto da quell’idea: "Ángela, non dirlo nemmeno per scherzo. Non tutto ciò che sembra cattivo lo è".

Lei, però, non sarà d’accordo. Convinta che il manicomio rappresenti un vero inferno, ricorderà ciò che ha sentito dire: "In quei posti ti annullano con i farmaci. Ti trattano come un animale". Parole che renderanno evidente quanto Ángela sia disposta a spingersi oltre, persino a fingersi folle, pur di evitare un matrimonio che rifiuta.

Curro prende una decisione

Curro, sempre più spaventato dalla sua determinazione, le chiederà una promessa disperata: "Giurami che non permetterai che ti prendano per pazza. Fallo per me, ti prego".

Ma la realtà sarà ormai in movimento.

Ángela affronterà la sua prima seduta con lo psichiatra e le cose non andranno come Curro sperava. Nonostante i tentativi di fermare quelle visite, le verrà fatto capire che non potrà sottrarsi. Intanto, Curro inizierà a temere che Ángela sia davvero pronta a farsi rinchiudere.

Il colpo di scena arriverà quando Lorenzo irromperà per sabotare il percorso di Ángela con il medico, rendendo ancora più concreto il rischio del ricovero. A quel punto, Curro prenderà una posizione netta: poco importerà se riusciranno davvero a rinchiuderla, perché lui sarà pronto a tutto: "Tirerò Ángela fuori dal manicomio".

Un proposito che segnerà un punto di svolta nella loro storia, trasformando l’amore in una promessa di salvezza.