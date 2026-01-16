Un faccia a faccia che lascia senza fiato e una verità nascosta dietro un consiglio avvelenato. Le ultime trame spagnole de La Promessa portano in scena un paradosso insostenibile: Jacobo, distrutto dal sospetto, affronterà Adriano chiedendogli: "Chi ha baciato Martina?", ignorando che il rivale è proprio lui. Quello che doveva essere un chiarimento si trasforma in una spietata manipolazione psicologica. Mentre Jacobo cerca disperatamente il nome dell'amante, Adriano gioca d'astuzia e, invece di confessare, lo sorprende invitandolo a un perdono incondizionato.

I dubbi di Jacobo

Jacobo continuerà a essere travolto dalle conseguenze della confessione di Martina. La giovane ammetterà di aver baciato un altro uomo, ma non gli rivelerà la sua identità, lasciando Jacobo prigioniero di dubbi e supposizioni.

Convinto che Martina gli stia nascondendo qualcosa, Jacobo deciderà comunque di confrontarsi con Adriano, senza sapere che è proprio lui l’uomo del bacio. Il suo obiettivo sarà capire fino a che punto la verità gli sia stata detta.

Il confronto tra Jacobo e Adriano

"Perché vuoi saperlo? Che cosa vuoi sapere?", gli chiederà Adriano, intuendo il turbamento dell’altro.

Jacobo risponderà senza giri di parole: "Voglio sapere tutto. Se quell’uomo sapeva che Martina era promessa, se l’ha baciata lo stesso e, soprattutto, voglio sapere chi è".

Adriano, pur essendo direttamente coinvolto, non svelerà la verità e cercherà invece di placare la tensione. "Che cosa puoi fare, Jacobo? Perdonarla", gli dirà. "Non guadagni nulla facendoti domande senza risposta. Perdona, senza condizioni".

La scelta di Jacobo

Quelle parole lasceranno Jacobo profondamente sorpreso. "Mi sta dicendo che dovrei dimenticare tutto quello che è successo, così, senza altro?", ribatterà, incapace di accettare un perdono così immediato.

Adriano insisterà, riportando il discorso al nodo centrale: la fiducia. "Se Martina ti ha detto che quell’uomo non significa nulla per lei, devi decidere se ti sta dicendo la verità oppure no". E concluderà: "È arrivato il momento di scegliere se fidarti o meno della tua promessa sposa".

Jacobo si allontanerà da quel confronto senza le risposte che cercava, ma con una consapevolezza ancora più pesante: non sapere chi sia l’uomo del bacio rende tutto più doloroso. La sua decisione, ora, non dipenderà dalla verità dei fatti, ma dalla fiducia che è disposto – o meno – a concedere a Martina.