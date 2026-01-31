Nelle trame spagnole de La Promessa, per Lorenzo de La Mata si aprirà una fase decisiva. Margarita entrerà in possesso di una prova destinata a compromettere in modo definitivo la sua posizione: l’esistenza di un figlio tenuto nascosto. Un elemento che non resterà confinato alla sfera privata, ma metterà in discussione il prestigio, l’autorità e la sua credibilità pubblica. Margarita userà questa informazione come strumento di pressione, ponendo Lorenzo di fronte a una scelta senza alternative: rinunciare al matrimonio con Ángela oppure accettare che la verità venga resa pubblica.

Lorenzo sotto pressione di Margarita: ‘Rinuncia al matrimonio o dirò a tutti il tuo segreto’

Margarita affronterà Lorenzo con un ultimatum destinato a metterlo alle corde. Senza giri di parole, gli dirà che se non rinuncerà a sposarsi sarà costretta a raccontare a tutti il suo segreto. Di fronte alla minaccia, Lorenzo reagirà con arroganza, rispondendo: “Il mio segreto? Io non ho segreti”.

Margarita, però, non arretrerà. Con tono freddo e controllato, gli farà capire di sapere esattamente di cosa sta parlando: “Sì, invece. Eccome se ce l’hai. Hai finito? Stavo leggendo una cronaca davvero interessante”.

Lorenzo ha un figlio illegittimo, lo scandalo travolge il Capitano

A quel punto, la donna inizierà a delineare uno scenario capace di distruggere la reputazione del capitano.

Si chiederà come reagirebbe la buona società se venisse a sapere che il conte de La Mata, capitano del glorioso esercito spagnolo e uomo stimato per molti motivi, non solo è passato per il padre del figlio illegittimo di un altro, ma ha anche un figlio suo, tenuto nascosto per tutta la vita.

Margarita mette alle strette il Capitano, l’arma per fermare le nozze

Quelle parole colpiranno Lorenzo nel punto più vulnerabile. Il segreto evocato da Margarita non è un semplice scandalo privato, ma una minaccia concreta al suo onore, alla carriera militare e al prestigio sociale costruito negli anni. Ed è proprio su questo che Margarita farà leva, convinta di avere finalmente l’arma giusta per impedire il matrimonio con Ángela.

Nei prossimi episodi, Lorenzo sarà così costretto a una scelta netta: rinunciare al matrimonio oppure rischiare che la verità venga resa pubblica, con conseguenze irreversibili. Una mossa che inciderà sugli equilibri di La Promessa.