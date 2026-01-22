Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che il ritorno di Eugenia scatenerà diverse reazioni tra gli abitanti della tenuta. Curro apparirà felice della guarigione della donna a differenza di Lorenzo e Leocadia, i quali stringeranno un'alleanza per toglierla di mezzo.

Eugenia fa ritorno a La Promessa

Leocadia dovrà vedersela con un nuovo arrivo a La Promessa. Eugenia ritornerà alla tenuta come regalo di compleanno per Lorenzo grazie alla complicità di Ignacio de Ayala. La sorella di Cruz dimostrerà di essere guarita quando si alzerà dalla sua sedia a rotelle.

La donna sarà in grado di parlare e di muoversi in autonomia. In questa circostanza, Eugenia accuserà Lorenzo di averle somministrato alcuni medicinali per farla rinchiudere in una casa di cura. La donna dimostrerà di essere riconoscente nei confronti di Ignacio che l'ha fatta ritornare alla vita, interrompendo la somministrazione di quei farmaci. Eugenia chiarirà a Lorenzo di aver deciso di rimanere alla tenuta a tutti gli effetti come sua moglie.

Leocadia si allea con Lorenzo per allontanare Eugenia dalla tenuta

Le anticipazioni rivelano che Alonso chiederà a Curro di fingere di non essere un valletto ogni volta che troverà Eugenia tra i paraggi. La bugia sarà scoperta dalla sorella di Cruz, che chiederà una spiegazione al figlio.

Quest'ultimo domanderà apertamente alla donna se sapeva che fosse il figlio illegittimo di Alonso. Eugenia dimostrerà di non sapere niente e di essere sicura che sua madre fosse Dolores.

Lorenzo, intanto, cercherà di far arrabbiare Eugenia, rivelandole che Cruz è stata arrestata con l'accusa di aver ucciso Jana e il bambino che portava in grembo. La donna perderà la calma, rifiutandosi di assumere qualsiasi tranquillante anche se dimostrerà di riuscire a badare a sé stessa.

Nella storyline farà il suo ingresso Leocadia, la quale apparirà ferita dalle accuse di Eugenia, che dimostrerà di conoscere il nome del padre di Angela. La darklady terrorizzata chiederà di parlare con Lorenzo per studiare un modo per far tornare la donna il prima possibile in sanatorio.

Maria è stata minacciata di licenziamento

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine gennaio in televisione, Maria ancora scossa per la morte di Jana è stata minacciata di licenziamento da Petra. La domestica ha ricevuto un appoggio inatteso da parte di Ana. La complicità non è passata inosservata a Santos, il quale ha iniziato a sognare un posto di lavoro per la madre alla tenuta. Nonostante le parole di Ricardo, Ana ha continuato a nutrire delle speranze di riallacciare i rapporti con lui.