Il clima a La Promessa diventerà incandescente nelle prossime puntate: Manuel affronterà Leocadia in un faccia a faccia senza precedenti. Il giovane erede, ormai stanco delle continue intromissioni della donna, deciderà di rompere ogni indugio e le lancerà una minaccia definitiva: "Farò tutto ciò che è in mio potere per allontanarla". Nonostante l'arroganza di Leocadia, che tenterà di rivendicare il suo potere sulla famiglia Luján, Manuel resterà irremovibile, segnando una frattura irreversibile che cambierà per sempre gli equilibri del palazzo.

Nuove tensioni aprono un fronte di scontro al palazzo

Nelle prossime puntate, si entrerà in una fase ancora più tesa e pericolosa. Mentre il caso della gravidanza di María Fernández continuerà a scuotere il servizio e Carlo sarà costretto a fare i conti con le proprie responsabilità, un altro fronte si aprirà con forza: quello dello scontro diretto tra Manuel e Leocadia.

Il giovane erede, ormai stanco delle continue ingerenze della donna, deciderà di affrontarla apertamente, mettendo fine a ogni incertezza.

Un confronto acceso mette fine a ogni ambiguità

Il confronto sarà duro, carico di rancore e di accuse reciproche. Manuel non userà mezzi termini e Leocadia capirà di aver perso il controllo della situazione.

"Io le faccio un’avvertenza", dirà Manuel con voce ferma: "Non immagina nemmeno quanto io sia stanco di vederla in questa casa. Farò tutto ciò che è in mio potere per mandarla via".

Leocadia, tutt’altro che intimorita, reagirà con arroganza: "Si sbaglia se pensa di potermi fermare. Lei e i suoi dipendete ancora da me".

Ma Manuel non arretrerà di un passo: "Si sbaglia. Da tempo non è più così".

Una frattura definitiva cambia gli equilibri del palazzo

Quelle parole colpiranno Leocadia nel vivo, spingendola a rivendicare il proprio ruolo: "Guardi come parla l’ingrato, dopo tutto quello che ho fatto per questa casa e per la sua famiglia".

Manuel, però, resterà irremovibile: "Qualunque cosa lei abbia fatto per i Luján non le dà il diritto di danneggiarci a suo piacimento. Non può fare ciò che vuole e poi pretendere indulgenza, donna Leocadia".

Da quel momento il conflitto sarà aperto e irreversibile, cambiando gli equilibri del palazzo.