Le nuove trame spagnole de La Promessa annunciano uno scontro senza precedenti: Margarita dichiara guerra aperta a Lorenzo de la Mata. Definendolo un "figlio di Satana", la donna rivela a Curro di avere una pista segreta per distruggerlo e fermare le nozze di Ángela. Il confronto avverrà all’interno della tenuta, in un momento di massima tensione per il futuro della giovane.

Margarita senza freni: l'odio per Hipólito e la promessa fatta a Curro

Nelle prossime puntate si aprirà uno spiraglio nella lotta contro le nozze tra Ángela e Lorenzo de la Mata.

A offrirlo sarà Margarita, che in un confronto intenso e carico di rabbia con Curro mostrerà un lato oscuro e determinato, animato non solo dal desiderio di aiutare la ragazza, ma anche da una sete di vendetta personale.

La donna non userà mezzi termini. Il suo odio verso Lorenzo e Hipólito emergerà con una forza quasi inquietante, sorprendendo lo stesso Curro: "Odio con tutta la mia anima Hipólito, e allo stesso modo Lorenzo de la Mata. Ma più di questo, conta ciò che ho deciso".

'Voglio fare del male a quei figli di Satana': Margarita ha una pista segreta

Margarita chiarirà subito che la sua scelta va oltre la semplice compassione o il desiderio di vedere Ángela felice: "Al di là della mia predisposizione a fare del bene e della voglia di aiutare quella ragazza e te a essere felici, c’è un enorme desiderio di fare del male a quei due figli di Satana".

Parole molto dure, che rivelano una frattura profonda e un passato di rancori mai sanati. Curro resterà in silenzio, mentre Margarita lascerà intendere di non parlare a vuoto. Alla domanda implicita del giovane, la donna aggiungerà un dettaglio cruciale: "Diciamo che ho una pista da seguire".

E sarà proprio questa pista ad accendere la speranza: "Se dovesse rivelarsi proficua, potrei impedire il matrimonio".

Il piano di Margarita cambia tutto: speranza per Ángela?

Questo dialogo arriverà in un momento delicatissimo. Nonostante il parere favorevole dello psichiatra sulla salute mentale di Ángela, Lorenzo continuerà a spingere per fissare una nuova data del matrimonio, ignorando i dubbi e le resistenze della giovane.

Leocadia, ancora una volta, si troverà al centro delle manovre, mentre Curro, appena reintegrato nella famiglia e nominato segretario di Alonso, cercherà di capire come usare la sua nuova posizione senza tradire i propri sentimenti.

La rivelazione di Margarita cambierà le carte in tavola. Per la prima volta, l’idea di fermare le nozze non sembrerà solo un desiderio disperato, ma una possibilità concreta, seppur rischiosa. Tuttavia, la donna sarà onesta fino in fondo con Curro: "Non posso assicurarti che funzionerà".