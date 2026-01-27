Le ultime trame de La Promessa in arrivo dalla Spagna annunciano un terremoto imminente nel palazzo. Mentre Ángela sembra ormai condannata a un matrimonio infelice con il perfido Lorenzo, Margarita deciderà finalmente di rompere il silenzio e giocare la sua ultima, pericolosa, carta. La donna sarà pronta a svelare a un disperato Curro un segreto che custodisce da tempo: il nome di un uomo potente capace di annientare il Capitano. Si tratta di un ritorno dal passato che cambierà ogni equilibrio, trascinando la famiglia in una spirale di vendette e verità inconfessabili.

Il piano segreto di Margarita per salvare Curro

Nelle prossime puntate de La Promessa, Curro si aggrapperà all’unica speranza rimasta per fermare il matrimonio tra Ángela e Lorenzo: l’aiuto di Margarita. Dopo tanti tentativi andati a vuoto, il confronto tra zia e nipote si rivelerà decisivo e porterà alla luce un nome destinato a cambiare tutto.

Margarita, con il suo solito tono misurato ma carico di sottintesi, cercherà di preparare Curro a una verità scomoda: “Mi dispiace che le cose non siano andate come avevo previsto”. Curro, però, non mostrerà rancore. Anzi, le risponderà con gratitudine: “No, non si preoccupi. Lei ha fatto quello che poteva e gliene sono riconoscente”.

Chi ha la chiave per fermare il ‘mostro’ Lorenzo?

Margarita accennerà un sorriso amaro, poi chiarirà: “In realtà, le cose sono andate esattamente come avevo previsto. Mi sarei stupita se avesse voluto ricevermi subito, al primo tentativo”. A quel punto Curro perderà la pazienza. Il tempo stringe e Ángela rischia di essere legata per sempre a un uomo che lei considera un mostro.

Con voce tesa, la supplicherà: “Zia, la prego, mi dica chi è questa persona misteriosa e non mi tenga più sulle spine”. Poi aggiungerà, senza nascondere l’angoscia: “Chi è la persona che ha la chiave della mia felicità… e della libertà di Ángela?”.

Margarita svela il ritorno del Conte di Ayala

Il silenzio che seguirà sarà carico di peso.

Margarita lo fisserà negli occhi, consapevole di stare per riaprire una ferita del passato. Infine parlerà: “Quella persona è il mio ex fidanzato.” Curro resterà senza parole, mentre lei completerà la rivelazione: “È qualcuno che, per un periodo, è stato ospite d’onore in questa casa. È il conte di Ayala”.

Questa confessione aprirà uno scenario del tutto nuovo. Il nome del conte di Ayala si trasformerà in una possibile arma per neutralizzare il capitano e impedire finalmente il matrimonio tra Ángela e Lorenzo. Curro capirà che la battaglia non è ancora persa, ma che il prezzo da pagare potrebbe essere molto alto.