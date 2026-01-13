Le nuove trame de La Promessa sconvolgeranno il pubblico: Maria Fernández scoprirà di essere incinta. Il momento più teso arriverà quando Carlo, messo di fronte alla realtà da Pía, non riuscirà a capacitarsi della notizia. Il ragazzo tremerà davanti alle proprie responsabilità e si difenderà con una confessione disperata: "Sono stato con lei una sola notte!". Sarà l'inizio di un dramma profondo, perché Carlo rifiuterà la realtà e deciderà di fuggire, lasciando Maria da sola ad affrontare le conseguenze di quel breve incontro.

Una gravidanza inattesa e un confronto inevitabile

Nelle prossime puntate si affronterà la gravidanza di María Fernández e la fuga di Carlo, incapace di affrontare le conseguenze di una notte destinata a cambiare ogni equilibrio.

Il momento chiave arriverà quando Pía, ormai stanca di coprire il ragazzo, deciderà di affrontarlo apertamente, mettendolo con le spalle al muro in un confronto teso e senza possibilità di fuga.

Un confronto diretto mette Carlo di fronte alla realtà

Il dialogo sarà crudo e soffocante. Carlo apparirà in preda al panico, mentre Pía manterrà una lucidità implacabile, consapevole che non esistono più scorciatoie.

"È vero quello che ti ha detto María?", chiederà Carlo senza alcun giro di parole.

"Sì, è vero. È così", ammetterà Pia. Carlo, sconvolto, si lascerà andare allo sconforto chiedendosi cosa dovrebbe fare e cercando appigli, ma Pía non gliene concederà: "Devi parlare con María e assumerti le tue responsabilità. È spaventata quanto te". "Ma non può essere possibile! Sono stato con lei una sola notte!", protesterà lui. "La notte della verbena. Lo so benissimo", ribatterà Pía, senza lasciarsi smuovere.

Sarà in quel momento che Carlo mostrerà tutta la sua immaturità: "Io María quasi non la conosco, non sono pronto per una cosa del genere".

La decisione di Carlo ha conseguenze dolorose

La risposta di Pía sarà netta, definitiva: "E allora? Nessuno lo è. Ma ora tocca rimboccarsi le maniche".

Quando Carlo lascerà intendere di voler scappare, Pía lo fermerà senza esitazioni: "Fuggire non serve a nulla. Il bambino sta arrivando. Questo è un fatto".

Nonostante quelle parole, Carlo fuggirà davvero. Sarà Pía a confessarlo a María Fernández, spezzandole il cuore. La giovane, devastata e terrorizzata, sfogherà inizialmente la sua rabbia su Vera, salvo poi rendersi conto dell’ingiustizia e chiederle scusa.