Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma attualmente su La 1 e tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Martina accetterà di andare a vivere con Jacobo in America per allontanarsi da Adriano. Leocadia, invece, criticherà duramente l'operato di Teresa come nuova governante della tenuta.

Martina accetta di andare a vivere a New York con Jacobo

Martina comunicherà ad Adriano che il loro amore è impossibile ma di essere comunque disposta a recuperare la loro amicizia. Allo stesso tempo, Jacobo annuncerà alla donna di avere ricevuto un'offerta di lavoro all'estero.

La cugina di Catalina accetterà la richiesta del compagno di andare a vivere insieme a New York. La donna avrà poi un incontro con Adriano, al quale dirà che la sua partenza sarà una via d'uscita al loro feeling sempre più crescente. In questa circostanza, Martina e il marito di Catalina saranno sul punto di scambiarsi un bacio d'amore ma verranno interrotti da Jacobo che li sorprenderà in flagrante.

Leocadia critica l'operato di Teresa come governante

Santos e Vera, intanto, prenderanno in giro Teresa, che la porterà a prendere una drastica decisione. La governante riunirà tutto lo staff per informarlo che non dovrà più ridere di lei poiché da ora in avanti dovrà obbedire ad ogni suo ordine. Il nuovo atteggiamento duro di Teresa non piacerà ad alcuni membri della servitù compresa Vera che si lamenterà con Cristobal.

Quest'ultimo prenderà le difese della governante davanti dalla domestica e Leocadia, che si lamenterà per il disordine causato dallo staff.

La darklady, a questo punto, prenderà la situazione in mano, criticando fortemente Teresa per il suo operato. La donna annuncerà di aver intenzione di offrire il posto di governante nuovamente a Petra dopo che lei stessa glielo aveva tolto. L'anziana donna chiederà a Leocadia del tempo per accettare tale offerta.

Pia ha scoperto che Jana è stata avvelenata

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a fine gennaio su Rete 4, Pia ha deciso di recarsi al cimitero cercando di non farsi vedere da nessuno. La donna ha scelto di dissotterrare il corpo di Jana e scoprire se davvero è stata avvelenata.

La madre di Diego ha scoperto alcune macchine scure sul corpo della povera moglie di Manuel, tanto da capire che i sospetti di Curro erano fondati. Maria, invece, ha deciso di licenziarsi e nemmeno le parole di Padre Samuel sono riuscite a convincerla a cambiare idea. La ragazza è apparsa troppo addolorata per la morte della sua camera amica Jana. Gli amici hanno provato inutilmente a far reagire Maria. Lope ha fermato l'amica prima che consegnasse la lettera di dimissioni a Petra.