Le nuove trame spagnole de La Promessa si tingono di malinconia: Padre Samuel deciderà di andarsene in silenzio, scegliendo un addio senza clamore destinato a lasciare il segno. Il sacerdote, intenzionato a evitare scene strazianti, stringerà un patto segreto con Petra, l'unica a conoscenza della sua imminente partenza. Una scelta dolorosa che non riguarderà solo il suo destino, ma metterà seriamente a rischio il futuro del rifugio. Mentre Petra giurerà di mantenere il silenzio, il sacerdote si preparerà a lasciare il palazzo per sempre, consapevole che "tutti i cammini hanno una fine".

Padre Samuel prende una decisione difficile

Padre Samuel affronterà una delle scelte più dolorose della sua vita. La decisione di andarsene sarà già presa, ma verrà condivisa solo con Petra, in un confronto intimo e carico di emozione. Il sacerdote non vorrà scene strazianti né addii pubblici: la sua partenza dovrà avvenire nel silenzio, da un giorno all’altro.

"Io non voglio lacrime né volti tristi. Voglio andarmene da un giorno all’altro, senza guardare indietro, cercando di causare il minor dolore possibile", dirà Padre Samuel, consapevole però che il dolore sarà inevitabile. E lo sarà ancora di più se, come conseguenza della sua scelta, il rifugio dovesse davvero chiudere.

Petra comprende la scelta di Padre Samuel

Petra capirà subito che non si tratta di una decisione impulsiva. Padre Samuel non starà fuggendo: starà semplicemente prendendo atto di una realtà senza alternative. "Non ho altra scelta e lo sai", le confiderà, cercando nel suo sguardo una comprensione che arriverà senza bisogno di parole.

Petra accetterà di mantenere il segreto sulla sua partenza, ma farà fatica ad accettarne le conseguenze. L’idea che il rifugio possa chiudere la sconvolgerà profondamente, soprattutto dopo aver visto con i propri occhi quanto bene venga fatto ogni giorno in quel luogo.

Un addio senza clamore

"Va bene. Io custodirò il segreto della tua partenza, ma mi costa molto accettare che il rifugio debba chiudere", ammetterà.

"Dopo aver visto come funziona, dopo aver visto tutto il bene che si fa lì, non riesco a capire come qualcosa di così bello possa spegnersi".

Padre Samuel ascolterà in silenzio, sapendo che alcune perdite non possono essere evitate. A chiudere il dialogo sarà una frase che suonerà come una verità amara, ma anche come un atto di fede: "Perché tutti i cammini di questa vita hanno una fine, Petra, tranne quelli che ci conducono al Signore".

La partenza imminente di Padre Samuel e il destino incerto del rifugio segneranno così un momento di profonda frattura: un addio senza clamore, custodito nel silenzio, ma destinato a lasciare un vuoto difficile da colmare.