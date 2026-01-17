Petra sorprenderà con il suo cambiamento nelle prossime puntate de La Promessa: arriverà a vendere la preziosa collana ricevuta da Cruz per aiutare i poveri del rifugio.

Le anticipazioni rivelano che Petra dimostrerà di avere un grande cuore e quando consegnerà a don Samuel i soldi per il rifugio non gli dirà che sono suoi. Petra preferirà riferire che una benefattrice anonima ha voluto contribuire.

Il lungo cambiamento di Petra

Petra saprà sorprendere i fan de La Promessa con un cambiamento senza precedenti nelle prossime puntate. La governante da sempre temuta e odiata inizierà a cambiare pelle grazie a don Samuel che la convincerà a non licenziare più Maria.

questo sarà soltanto l'inizio di un percorso che avrà alti e bassi ma che alla fine forgerà Petra fino a farla diventare una persona diversa da quella che finora ha mostrato di essere. La governante sarà sempre più vicina al parroco che la coinvolgerà nella sua opera di beneficienza al rifugio. Petra inizierà ad essere anche molto più gentile con la servitù, ma nessuno crederà alle sue buone intenzioni. Quando don Samuel rischierà la scomunica, tutti punteranno il dito contro di lei e Petra sarà cacciata in malo modo dalla tenuta. La verità, tuttavia, verrà a galla quando il parroco spiegherà di essersi autodenunciato e proverà che la governante non c'entra nulla con i suoi guai. Nella quinta stagione de La Promessa, la vita di Petra verrà completamente stravolta dall'arrivo di Cristobal, il nuovo maggiordomo che deciderà di declassarla a semplice domestica.

Petra diventerà domestica de La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che Petra sarà costretta a fare la semplice domestica pur di non perdere il suo lavoro. La donna si rimboccherà le maniche e sarà pronta a partire da zero. I colleghi inizieranno a capire che anche Petra ha un cuore e il suo atteggiamento sarà molto più amichevole con loro. La prova della bontà di Petra arriverà quando don Samuel si rassegnerà alla chiusura del rifugio, perché non avrà fondi sufficienti per mandarlo avanti. La signora Arcos, a quel punto, si priverà del suo oggetto più prezioso: la collana che Cruz le aveva regalato e che vale una fortuna. Petra chiederà a Jacobo di venderla per lei e il ragazzo la accontenterà dopo un accorato appello. Appena avrà il denaro, Petra lo consegnerà a don Samuel senza dirle che cosa ha fatto per ottenerlo. La donna si limiterà a dirgli che una benefattrice ha voluto salvare il rifugio.