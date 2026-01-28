Samuel getta finalmente la maschera e confessa il suo desiderio più proibito: “Vorrei essere io al posto di Carlo”. Nonostante l'amore totale per María, nelle prossime puntate de La Promessa, prenderà una decisione che spezzerà il cuore, scegliendo di farsi da parte per non distruggere l'equilibrio della giovane.

Samuel non si nasconde più: ‘Sono ancora innamorato di María con tutta l'anima’

Samuel vivrà uno dei conflitti interiori più dolorosi della sua vita. Nonostante cerchi di convincersi a fare la cosa giusta, il sentimento che prova per María continuerà a tormentarlo, spingendolo sempre più vicino a un limite che sa di non poter superare.

Nel corso di una conversazione intima e tesa con Pía, Samuel lascerà finalmente cadere ogni maschera. “Per un momento ho sentito il bisogno di confessarle tutto quello che provo per lei”, ammetterà con la voce spezzata: “Dirle che sono ancora innamorato di lei con tutta la mia anima”.

Pía ferma Samuel: ‘Se María sapesse la verità impazzirebbe’

Pía lo interromperà subito, spaventata dalle conseguenze di quelle parole: “Non puoi fare una cosa del genere”. Samuel abbasserà lo sguardo, consapevole di essersi fermato appena in tempo: “E infatti non l’ho fatto. Ma lo desideravo con tutte le mie forze”.

Il pensiero di María, già fragile e sotto pressione, spingerà Pía a essere ancora più dura: “Padre, se María scoprisse quello che mi stai raccontando, impazzirebbe.

Con tutto quello che ha già nella testa”. Ma Samuel non riuscirà a nascondere il suo tormento: “Lo so. Ma sento che se non glielo dico, quello che finirà per impazzire sarò io”.

Samuel confessa il suo desiderio proibito: ‘Vorrei essere io al posto di Carlo’

Pía proverà a riportarlo alla realtà, ricordandogli ciò che è davvero in gioco: “Dovrai trattenerti, padre. Devi pensare a María. E la cosa migliore per lei è stare con Carlo, sposarlo e crescere quel bambino insieme a lui”. Poi aggiungerà, quasi a cercare conferma: “È questo il meglio per lei e per il bambino, no? Sei stato tu a dirlo”.

Samuel resterà in silenzio per qualche istante, poi risponderà con un filo di voce: “Sì, lo so. Ma non puoi immaginare quanto vorrei essere al posto di Carlo”.

La scelta finale di Samuel: un passo indietro per amore

Questa confessione segnerà un passaggio cruciale per Samuel. Nonostante l’amore che prova, capirà di dover fare un passo indietro e rinunciare a María, almeno in apparenza. Nei giorni successivi, arriverà persino a benedire la relazione tra María e Carlo, soffocando i propri sentimenti per non distruggere l’equilibrio già precario della donna che ama.