Le nuove trame spagnole de La Promessa svelano il momento in cui Teresa decide di liberarsi di un peso insostenibile. Durante un confronto privato, la donna crollerà davanti a Petra, confessandole la verità: "Marcelo è mio fratello, non mio marito". Una menzogna architettata per proteggere il ragazzo da un passato pericoloso e garantirgli un rifugio sicuro nella tenuta.

La confessione di Teresa

Teresa si lascerà andare a una confessione intima e dolorosa con Petra, rivelando finalmente la verità su Marcelo, l’uomo che ha presentato a tutti come suo marito.

"Marcelo è mio fratello", ammetterà senza più riuscire a mentire. Un legame che Teresa ha nascosto per proteggerlo, perché il giovane si era cacciato in grossi guai e aveva bisogno di sparire per un po’. Sarà proprio per questo che Teresa penserà che La Promessa possa essere il luogo più sicuro in cui rifugiarsi.

Petra, sorpresa, vorrà capire di più e chiederà se Marcelo sia un delinquente. Teresa lo negherà con forza: "No, non lo è. Ma si è messo in mezzo a persone che sì lo erano". E difenderà il fratello con convinzione: "È una brava persona. Non farebbe mai del male a nessuno".

La bugia di Teresa

Resterà però una domanda sospesa, quella che Petra non potrà fare a meno di porre: perché presentarlo come suo marito?

Teresa spiegherà di averlo fatto solo per facilitargli l’assunzione, convinta che quella bugia fosse l’unico modo per aiutarlo davvero.

La conversazione prenderà poi una piega ancora più personale, quando Teresa confesserà di non aver mai avuto un uomo e di non essersi più permessa di provare nulla dopo la morte di Feliciano. Una ferita mai rimarginata, che l’ha tenuta lontana dai sentimenti e da qualsiasi coinvolgimento.

Le emozioni di Teresa

Ed è proprio a quel punto che Petra collegherà tutto a un episodio recente: "Il bacio di don Cristóbal ha a che fare con il fatto che tu mi stia raccontando tutto questo proprio adesso".

Teresa non lo negherà. Quel bacio, definito da lei stessa “inopportuno”, ha risvegliato qualcosa che credeva sepolto per sempre.

Emozioni confuse, inattese, che l’hanno spinta a parlare, ad aprirsi, a mettere finalmente a nudo le sue fragilità.

Petra capirà allora che non si tratta solo di Marcelo. "Ti ha colpita più di quanto credessi", le dirà, consapevole che ciò che sta emergendo in Teresa è molto più profondo e difficile da controllare.