Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Manuel farà un'importante offerta di lavoro a Tono, che troverà alloggio alla tenuta in seguito ad un pestaggio. Il marchesino chiederà al figlio di Simona di aiutarlo a realizzare dei motori aerei nel suo haagar.

Manuel trasforma l'hangar della tenuta in un'officina

Manuel trascorrerà qualche giorno in compagnia di Nica e Antonio, due anziani che aveva conosciuto durante il viaggio di nozze con la defunta Jana. Il giovane ritornerà a La Promessa, disposto a riprendere in mano la sua vita dopo essere sprofondato nella tristezza in seguito al grave lutto famigliare.

Il vedovo di Jana preciserà ad Alonso di non aver intenzione di trasferirsi a Milano per prendere parte ad un progetto sull'aeronautica. Nonostante questo, Manuel vorrà prendere parte al progetto di Farrè ovvero costruire dei motori aerei ma non allontanandosi dalla tenuta. Il giovane chiederà il permesso a suo padre di poter trasformare l'hangar in un'officina dove aveva costruito il suo primo aereo.

Manuel chiede aiuto a Tono per la realizzazione di alcuni motori aerei

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel si renderà conto di aver bisogno di un aiutante a causa della mole di lavoro. L'uomo, a questo punto, penserà a Tono quando l'aveva incontrato per convincerlo a dare una nuova possibilità alla madre Simona.

Manuel proporrà all'operaio di aiutarlo nella costruzione di alcuni motori aerei all'interno del suo hangar. L'ex marito di Norberta di professione saldatore accetterà con entusiasmo la nuova opportunità di lavoro anche se preciserà di non voler avere contatti con Simona. Manuel deciderà di mediare tra madre e figlio, che sarà convinto di essere stato abbandonato dalla genitrice. Il marchesino spiegherà a Simona che Tono necessita di più tempo per riappacificarsi con lei. La cuoca sarà costretta ad accettare la richiesta del giovane.

Alonso ha fermato la partenza di Leocadia dalla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Alonso ha fermato la partenza di Leocadia poiché ha sostenuto economicamente la tenuta solo con le sue forze.

La darklady ha rinunciato a partire e l'ha fatto presente immediatamente a Petra. La notizia non ha rallegrato la governante, timorosa che i suoi segreti venissero a galla. Manuel (Arturo Garcia Sancho), invece, ha deciso di prendersi una pausa e per questo si è allontanato dalla tenuta. L'uomo ha raggiunto l'abitazione di Antonio e Nica, ai quali ha confidato il suo grande dolore per la perdita di Jana (Ana Garces).