Le trame delle puntate spagnole de La Promessa rivelano che Adriano temerà che Alonso non dia il suo consenso alle nozze con Catalina a causa delle sue origini umili. Il mezzadro proporrà alla marchesina di fuggire dal marchesato insieme a lui e i gemelli.

Adriano scopre che i gemelli di Catalina sono suoi

Catalina avrà un parto gemellare tutt'altro che facile. La prima bambina verrà alla luce nel bosco aiutata da Curro e Angela. Il secondo figlio, invece, nascerà tramite un parto cesareo eseguito sulla marchesina dal dottor Ferrer. Manuel, intanto, informerà Adriano che i due gemelli appena venuti al mondo non sono di Pelayo ma suoi.

La notizia riempirà di gioia il mezzadro, che aveva già mostrato l'intenzione di assumersi le responsabilità dei bambini senza sapere che fossero i suoi. Adriano entrerà nella camera di Catalina e chiamerà il bambino "figlio mio". La marchesina capirà immediatamente che l'uomo è a conoscenza della verità ma non si arrabbierà affatto con Manuel.

Adriano vuole scappare con Catalina

Le anticipazioni rivelano che Manuel chiederà a Catalina e Adriano di sotterrare tutti i dissapori e formare una vera famiglia. La marchesina confiderà poi ad Alonso che il mezzadro è il padre dei due gemelli. Il nobile avrà una reazione pacata avendo intuito che c'era del tenero tra di loro. I due neo-genitori decideranno di chiamare i neonati Adres e Rafaela anche se Catalina all'inizio aveva pensato di chiamarli Tomas e Jana in ricordo dei due sfortunati parenti.

La coppia, a questo punto, organizzerà il loro matrimonio.

Manuel avviserà i due che Alonso potrebbe non accettare lo sposalizio a causa delle origini umili di lui. Il discorso spaventerà Adriano, il quale cercherà di convincere Catalina a scappare insieme a lui ed i figli. La ragazza si farà coraggio e comunicherà a suo padre di aver deciso di sposare Adriano alquanto prima. Il marchese apparirà d'accordo a causa della nascita dei due gemelli fuori dal matrimonio che potrebbe creare uno scandalo.

Leocadia ha discusso il nuovo menù con Lope

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Angela ha cercato il contatto con Curro, diventato sempre più scontroso con lei a causa dell'ordine impartitogli da Leocadia.

Allo stesso tempo, Ricardo ha annunciato che l'ex baronetto avrebbe lavorato come lacchè personale di Lorenzo.

Leocadia, invece, ha chiamato Lope (Enrique Fortun) in un ufficio della tenuta per organizzare il nuovo menù. Petra è apparsa molto infastidita dalle proposte fatte dalla darklady al cuoco. Infine Ana ha assicurato Santos che avrebbe cercato di far pace con suo padre.