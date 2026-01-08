Nelle puntate spagnole de La Promessa in onda a breve su Canale 5, Catalina diventerà madre di due gemelli durante un difficile parto dove sarà assistita dal dottor Ferrer. Manuel, a questo punto, informerà Adriano che è il padre dei bambini appena partoriti dalla sorella.

Catalina dà alla luce la prima bambina nel bosco

Catalina e Adriano avranno un forte scontro. Il giovane all'oscuro di essere il padre dei gemelli insisterà per assumersi la loro responsabilità nonostante il rifiuto della marchesina. Quest'ultima inizierà ad avvertire delle doglie mentre si troverà all'interno di un bosco.

Angela e Curro riusciranno ad assistere la partoriente alla nascita della prima bambina mentre ci saranno problemi per l'espulsione dell'altra creatura. La figlia di Leocadia, a questo punto, ritornerà a cercare Adriano dopo aver lasciato Catalina insieme a Curro. Una volta giunta a La Promessa, la marchesina verrà assistita dal dottor Ferrer mentre il contadino verrà invitato da Martina ad aspettare gli sviluppi del parto nell'hangar di Manuel.

Manuel rivela ad Adriano che è il vero padre dei gemelli di Catalina

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Manuel svelerà ad Adriano che è il vero padre dei gemelli che attende Catalina e non Pelayo come gli aveva fatto credere. Il contadino accetterà di mantenere il silenzio almeno finché la partoriente non si sarà ripresa dalle fatiche del difficile parto gemellare.

Il dottor Ferrer, intanto, sarà costretto a sottoporre Catalina ad un parto cesareo per far nascere il secondo bambino. Il medico chiederà a Maria di aiutarlo nella rischiosa operazione. Alla fine, l'uomo porterà a termine l'intervento in modo magistrale. Catalina e Adriano diventeranno genitori di una bambina e di un bambino circondati dall'affetto di tutti i famigliari. Manuel apparirà molto colpito dalla nascita dei nipotini e non potrà fare a meno di pensare alla morte di Jana, che attendeva il loro primo erede.

Leocadia ha annunciato la sua partenza dalla tenuta

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Ricardo è apparso preoccupato per Santos, il quale è convinto di un ritorno di fiamma dei suoi genitori.

Le cose si sono complicate quando Ana ha chiesto al marito di accompagnarla al municipio in quanto ha deciso di trasferirsi ufficialmente a Jana.

Intanto, Leocadia è apparsa furiosa con Alonso, reo di aver permesso il ritorno di Curro alla tenuta dopo che l'aveva ripudiato per salvare il marchesato dalle minacce del Re di Spagna. La donna non ha gradito la decisione ed ha annunciato la sua immediata partenza con sua figlia Angela.