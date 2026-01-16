Nelle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4, Alonso reagirà male alla scoperta che Martina è andata a trovare Cruz in carcere. Il marchese accuserà sua nipote di aver messo in cattiva luce il nome della loro famiglia.

Alonso scopre che Martina è andata a trovare Cruz in carcere

Martina e Jacobo litigheranno sempre più frequentemente all'avvicinarsi della data del loro matrimonio. Il nobile cercherà di controllare ogni mossa della compagna, subentrata nella gestione degli affari de La Promessa dopo la pausa maternità di Catalina.

Durante una vivace discussione, Martina pretenderà di rimandare la data del matrimonio. In questa circostanza, Jacobo capirà che la fidanzata sta nascondendo qualcosa. Il giovane pretenderà di sapere dalla cugina di Manuel cosa aveva fatto durante un piccolo viaggio lontano dalla tenuta.

Nel frattempo, Alonso riceverà una telefonata dal carcere dove scoprirà che Martina era andata a trovare Cruz rinchiusa dietro alle sbarre con l'accusa di aver posto fine alla vita di Jana.

Alonso rimprovera la nipote per aver messo in cattiva luce la famiglia

Le anticipazioni rivelano che Alonso rimprovererà sua nipote per aver messo in cattiva luce la famiglia. Il marchese penserà che la società spagnola possa credere che la sua famiglia appoggi quanto fatto da Cruz nei riguardi Jana e del bambino che attendeva.

Il punto di vista sarà condiviso anche da Manuel, il quale si sentirà tradito da Martina e Catalina. Martina sceglierà di difendere la sua posizione, precisando che sua zia le ha sempre dimostrato molto affetto e non può cancellare i ricordi belli trascorsi insieme. Jacobo. a questo punto, cercherà di far comprendere alla compagna che ha sbagliato ad appoggiare sua zia. Martina ormai rimasta sola cercherà consolazione in Padre Samuel, che ascolterà il suo sfogo.

Candela ha incontrato Tono

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà gennaio su Rete 4, Lope ha rivelato a Tono che si trova in una camera di una casa parrocchiale e che presto si sarebbe ripreso dal pasteggio ricevuto.

L'operaio ha creduto alle parole del cuoco. Intanto Romulo e Ricardo hanno messo in guardia Maria sull'essere più attenta con Petra. Quest'ultima ha minacciato la domestica di licenziamento se non si presenta al lavoro. Allo stesso tempo, Maria ha continuato ad avere un ottimo rapporto con Ana e la cosa ha infastidito non poco Pia.

Infine Candela ha incontrato Tono, che ha scoperto di essere ospite della tenuta. L'operaio non è apparso intenzionato ad incontrare la madre Simona, deluso dal suo comportamento, ritenendola responsabile del suo abbandono quando era in fasce.