Angela premerà il grilletto contro Lorenzo nelle prossime puntate de La Promessa: al pensiero di dover essere sua moglie, la ragazza perderà il controllo.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo si troverà nella stanza segreta, prigioniero di Curro, e giurerà che sposerà Angela. Quest'ultima farà fuoco contro di lui, ma l'arma non avrà il colpo in canna.

Il sequestro di Lorenzo a La Promessa e la rabbia di Curro

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che tra Lorenzo e Curro la tensione arriverà alle stelle. Dopo mesi di soprusi, infatti, il ragazzo si ribellerà e mostrerà il suo lato più crudele.

Curro sequestrerà Lorenzo e lo rinchiuderà nella stanza segreta. Lo scopo del ragazzo sarà fargli confessare l'omicidio di Jana e costringerlo a rinunciare alle nozze con Angela. Nessuno dei due obiettivi sarà raggiunto da Curro che per la rabbia punterà la sua arma contro il Capitano. Lorenzo urlerà aiuto ma nessuno potrà sentirlo e avrà seriamente paura di morire. A salvare la vita al Capitano sarà Angela che Appena scoprirà il piano di Curro andrà a fermarlo. In lacrime, la ragazza supplicherà il suo amato di non commettere un reato così grave e lui la ascolterà. Lorenzo resterà legato e in un primo momento le acque sembreranno essersi calmate. Curro intimerà all'uomo di rinunciare alle nozze di Angela in cambio della sua libertà, ma lui non cederà.

Quando Angela e Curro lo lasceranno da solo, Lorenzo inizierà ad urlare contro di loro, tanto che i due torneranno indietro.

Angela terrorizzata dal suo futuro con Lorenzo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Lorenzo giurerà che sposerà Angela: Ti addomesticherò come un animale', dirà, 'Sarai una brava mamma e moglie'. Queste parole faranno perdere il controllo alla ragazza e sarà lei questa volta a prendere l'arma. Angela premerà il grilletto contro Lorenzo senza esitare e subito dopo ci sarà un silenzio assordante. Dopo aver sparato, la ragazza si accorgerà che l'arma non aveva il colpo in canna e Lorenzo si divertirà a deridere lei e Curro. Al ragazzo, il Capitano farà notare che Angela ha avuto più coraggio di lei. A quel punto, Curro caricherà l'arma e la punterà nuovamente verso Lorenzo.