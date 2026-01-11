Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che nelle prossime puntate in onda su Rete 4 sarà Maria Fernandez al centro della scena. La giovane cameriera vivrà un momento destinato a sconvolgere la sua vita, proprio mentre Carlo prenderà una decisione inattesa, lasciando la tenuta dopo aver scoperto di essere il padre del bambino che Maria porta in grembo. Intanto, anche Angela si troverà in una situazione sempre più delicata, arrivando a preferire il manicomio pur di non sposare Lorenzo.

Maria scopre di essere incinta e Carlo fugge da La Promessa

Il fulcro delle prossime puntate sarà la vicenda di Maria Fernandez. Dopo giorni di dubbi e timori, la giovane scoprirà di essere incinta e la notizia la metterà di fronte a una realtà più grande di lei. Quando Carlo verrà a sapere di essere il padre del bambino, reagirà nel modo più codardo e doloroso: travolto dalla paura e incapace di assumersi responsabilità, lascerà La Promessa, abbandonando Maria nel momento più fragile della sua vita. Pia cercherà di proteggerla, ma la verità sulla fuga del ragazzo finirà comunque per emergere, gettando Maria nello sconforto. Tuttavia, la storia non si chiuderà lì: a un certo punto Carlo farà ritorno alla tenuta, costretto a fare i conti con le conseguenze delle sue azioni.

Fra Maria e il padre del bambino che porta in grembo nascerà quindi una discussione.

Angela non vuole sposare Lorenzo

Parallelamente, Angela vivrà giorni di profonda angoscia. Pur di non sposare Lorenzo, arriverà a dichiarare che preferirebbe essere rinchiusa in manicomio piuttosto che diventare sua moglie. Le sue parole scateneranno una reazione durissima: Lorenzo, deciso a piegarla, chiamerà uno psichiatra per farla internare. Curro, sconvolto all’idea di perdere Angela, chiederà aiuto a Martina affinché le racconti l’incubo vissuto da sua madre Eugenia in quell’istituto, sperando di convincerla a reagire. Intanto Leocadia cercherà di capire come muoversi, mentre la tensione nella tenuta continuerà a salire.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Curro è diventato lacchè

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Curro è stato ripudiato da Alonso, non tanto per una scelta personale del marchese, quanto per un obbligo imposto dalla casa reale. Se Alonso avesse riconosciuto Curro come suo figlio legittimo, infatti, avrebbe perso privilegi, diritti e il titolo nobiliare della casata. Per questo motivo, il fratello di Jana è stato costretto a rinunciare alla propria identità e a diventare un semplice lacchè, l’unico modo per poter restare alla tenuta accanto alla sua famiglia. Nel frattempo, Blanca è arrivata alla tenuta per stare vicino a Manuel e aiutarlo ad affrontare il dolore devastante provocato dalla morte di Jana.