Nelle prossime puntate de La Promessa, la gravidanza di Catalina subirà un’improvvisa e drammatica svolta. Dopo un duro scontro con Adriano, la giovane entrerà in travaglio prima del previsto, dando il via a una catena di eventi che terrà tutti con il fiato sospeso.

Il ritorno di Adriano precipita la gravidanza di Catalina

La gravidanza di Catalina entrerà in una fase critica. Provata emotivamente, la figlia del marchese avrebbe bisogno di calma e riposo, ma il ritorno di Adriano renderà tutto impossibile, mettendo a dura prova un equilibrio già fragile.

Catalina sarà ancora innamorata di lui, ma sceglierà di non concedergli una seconda possibilità. Il giovane, però, aprirà completamente il suo cuore con parole destinate a colpirla nel profondo: "Se sono venuto fin qui è perché ti amo ancora con tutta l’anima. Sono disposto a lavorare fino allo sfinimento per portarti avanti, a te e ai figli che aspetti. Voglio stare al tuo fianco e crescere quei bambini come se fossero miei".

Una dichiarazione intensa, sincera, che emozionerà Catalina, ma non basterà a farle cambiare idea. Con fermezza, gli chiederà di lasciare la stanza.

Il confronto tra Catalina e Adriano degenera in uno scontro

Catalina continuerà a nascondere la verità sull’identità del padre dei suoi figli.

Adriano, deciso a farle capire le sue intenzioni, tenterà ancora un confronto, ma la situazione degenererà rapidamente. Lei reagirà con orgoglio: "Posso assumermi i miei errori e le loro conseguenze. Forse un’altra persona avrebbe bisogno di aiuto, ma io no".

Parole che porteranno Adriano al limite. La sua risposta sarà dura e carica di rabbia: "Se non fossi così orgogliosa e arrogante, ti renderesti conto che stai dicendo solo sciocchezze. Non vedo alcun motivo per stare con te. Sai perché? Perché sei insopportabile".

Uno scontro devastante che lascerà Catalina completamente distrutta.

Il parto improvviso di Catalina dopo il crollo emotivo

Dopo la lite, Catalina crollerà emotivamente. Il medico aveva assicurato che mancavano ancora due settimane al parto, ma lo stress e il dolore cambieranno tutto.

Sola, senza meta, uscirà dal palazzo e proprio in quel momento inizieranno le contrazioni.

Sarà Curro, insieme ad Ángela, a trovarla in tempo. Nessuno dei due immaginerà ciò che sta per accadere: Catalina entrerà in travaglio e saranno proprio loro ad assisterla nel parto.

Tra sofferenza e paura, Catalina riuscirà a trovare una forza insperata e metterà al mondo la sua prima figlia, sana e salva. Subito dopo, però, perderà i sensi, facendo scattare l’allarme.

Il parto improvviso lascerà tutti con il fiato sospeso. Catalina si riprenderà? Che ne sarà del secondo figlio, ancora in grembo?