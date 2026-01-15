Gli spoiler delle puntate spagnole de La Promessa previste nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che Curro (Xavi Lock) prenderà in ostaggio Lorenzo con l'intenzione di porre fine alla sua vita. Durante un teso faccia a faccia, l'ex baronetto non esiterà ad accusare l'uomo di aver provocato la morte di Jana ed Eugenia.

Curro accusa Lorenzo di aver ucciso Jana ed Eugenia

Tutto inizierà quando Lorenzo annuncerà il fidanzamento ufficiale con Angela dopo essersi messo d'accordo con Leocadia. L'uomo vorrà far soffrire Curro, per il quale nutre un importante rancore.

Allo stesso tempo, l'ex baronetto e la figlia di Leocadia continueranno la loro storia segreto all'oscuro di tutti.

Un giorno, Lorenzo scomparirà nel nulla gettando in ansia tutti i residenti de La Promessa. I telespettatori scopriranno poco dopo che il capitano de La Mata è tenuto segregato in una stanza del palazzo da Curro. L'ex baronetto accuserà l'uomo di aver ucciso Jana, fatto ammalare sua madre Eugenia fino al suicidio e di aver usato Angela per farlo soffrire. Curro apparirà deciso a far vuotare il sacco a Lorenzo. Il fratello della defunta Jana punterà un'arma da fuoco contro la tempia dell'uomo, deciso a premere il grilletto. Lorenzo cercherà di far desistere Curro, raccontandogli i momenti trascorsi dell'infanzia che hanno passato insieme.

Gli ospiti de La Promessa in ansia per l'assenza di Lorenzo

Le anticipazioni rivelano che l'ex baronetto apparirà vacillare nella sua decisione di porre fine alla vita di Lorenzo. Nel frattempo, gli ospiti de La Promessa appariranno particolarmente in ansia per la strana scomparsa di Lorenzo, all'oscuro che sia tenuto in ostaggio da Curro. L'ex baronetto ucciderà il capitano de La Mata oppure verrà fermato?

Martina ha aiutato Catalina con Adriano

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa andati in onda a gennaio su Rete 4, Martina ha deciso d'intervenire per aiutare Catalina Lujan (Carmen Asecas), a cui è fortemente legata. La ragazza ha spinto sua cugina a dare un'occasione al mezzadro ma lei è rimasta ferma nella sua posizione, spaventata dall'avere una nuova delusione d'amore.

Martina ha poi dovuto affrontare la rabbia di Jacobo deluso dai preparativi del loro imminente matrimonio.

Romulo e Ricardo, invece, sono intervenuti per salvare Maria Fernandez (Sara Molina) dal licenziamento. La domestica è apparsa disperata per la morte della sua cara amica Jana (Ana Garces), tanto da trascurare le mansioni alla tenuta. Infine la morte del dottor Gamarra ha sconvolto Curro. L'ex baronetto ha confessato a Lorenzo che il decesso del medico è avvolto nel mistero.