Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nelle prossime settimane su Rete 4 rivelano che Curro rimarrà stupito quando vedrà l'arrivo di sua madre Eugenia alla tenuta. Stupore che aumenterà quando scoprirà che la donna è guarita dai suoi problemi di salute.

Lorenzo vede il ritorno di Eugenia a La Promessa

Martina consegnerà a Lorenzo una piccola scatoletta contente un regalo da una persona misteriosa. Il capitano de La Mata troverà un biglietto scritto da Ayala che gli rivelerà che il suo regalo arriverà entro un paio di giorni a La Promessa.

L'uomo apparirà così agitato che tutti si renderanno conto del suo strano comportamento. Lorenzo rimarrà senza parole quando alle 18:30 del giorno successivo si ritroverà la moglie Eugenia, seduta sulla sua sedia a rotelle. Il capitano scoprirà che Ayala aveva firmato le dimissioni della donna per farla arrivare presumibilmente alla tenuta. Alonso chiederà a Curro di fingere di non essere un valletto almeno davanti alla donna che per anni ha creduto fosse sua madre.

Curro felice per la guarigione della madre

Le anticipazioni rivelano che Leocadia sembrerà non voler incontrare Eugenia chiedendo anche ad Angela di fare lo stesso perché identica a lei quando era più giovane. Tutti quanti inoltre terranno all'oscuro l'ospite dell'arresto di Cruz per l'omicidio di Jana e del bambino che aspettava. In questa circostanza, Eugenia si alzerà in piedi e chiuderà la telefonata con cui Lorenzo voleva rispedirla in sanatorio.

Il pubblico, a questo punto, scoprirà che Ayala aveva smesso di far prendere le medicine alla donna che ha così riacquistato la coscienza di sé. Eugenia annuncerà la volontà di rimanere a Lorenzo per mettere fine ai soprusi di cui è stata oggetto per lunghi anni. La guarigione sorprenderà tutti i Lujan e riempirà di gioia di Curro, che giurerà a sua madre che questa volta niente potrà separarli. Leocadia e Lorenzo saranno tutt'altro che felici del miracolo appena successo.

Romulo e Ricardo hanno evitato il licenziamento di Maria

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà gennaio su Rete 4, Romulo e Ricardo hanno evitato che Maria venisse licenziata da Petra, delusa dal suo rendimento sul posto di lavoro.

I due uomini hanno invitato la giovane a cambiare atteggiamento. Anche Ana ha preso le difese della domestica, scatenando la gelosia di Pia. Quest'ultima ha temuto che la madre di Santos stia giocando sporco per entrare nelle grazie di Ricardo, che non vuole più sapere niente di lei. Anche Teresa è corsa in aiuto di Maria, chiedendo a Petra di rinunciare alla sua decisione di eliminarla dallo staff.