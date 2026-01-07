Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in onda tra qualche mese su Rete 4 rivelano che Leocadia annuncerà il fidanzamento ufficiale tra Lorenzo e Angela nel corso di una cena alla tenuta. La notizia sconvolgerà Curro, che temerà di perdere per sempre la giovane.

Leocadia vuole che Lorenzo diventi il marito di Angela

Leocadia metterà in azione un piano per allontanare sua figlia Angela da Curro. La darklady pretenderà che il capitano de La Mata diventi il marito della primogenita. Il piano entusiasmerà Lorenzo, intenzionato a rendere la vita impossibile al figliastro.

Leocadia avviserà l'uomo che Angela non nutre una buona considerazione di lui. Le parole non scalfiranno l'animo del capitano de La Mata, il quale rivelerà che la giovane avrà in cambio il suo patrimonio e il titolo di contessa una volta sposati. Leocadia, a questo punto, annuncerà il fidanzamento ufficiale della figlia con Lorenzo nel corso di una cena.

Curro senza parole di fronte al fidanzamento di Angela

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Angela cercherà d'interrompere il discorso di sua madre ma lei continuerà indisturbata. La donna dichiarerà che sua figlia ha bisogno che qualcuno si prenda cura di lei dopo aver rischiato di morire. Angela cercherà di rassicurare sua madre di essere capace di badare a sé stessa ma lei non vorrà sentir ragioni.

Leocadia, a questo punto, annuncerà il prossimo matrimonio tra Angela ed il capitano de La Mata. La giovane, Curro e tutta la famiglia rimarranno stupefatti dalle parole della darklady.

Manuel è scomparso dalla tenuta

Nel frattempo, negli ultimi episodi de La Promessa andati in onda ad inizio 2026 su Rete 4, Manuel ha avuto la necessità di prendersi una piccola pausa e d'incontrare delle persone che potessero distrarlo. L'erede del marchesato sopraffatto dal dolore della perdita di Jana è scomparso dalla tenuta, lasciando la famiglia senza parole. Alonso è riuscito a non farlo partire per l'Italia ma lui si è allontanato ugualmente senza dare una spiegazione alla famiglia. Manuel (Arturo Garcia Sancho) ha bussato alla porta di Nica e Antonio, la coppia di anziani che aveva conosciuto durante la luna di miele con Jana.

Intanto, Maria (Sara Molina) non è più riuscita a lavorare in seguito alla morte della migliore amica. Petra ha minacciato di licenziare la domestica, che è rimasta vittima di un brutto svenimento. Maria si è chiusa in camera dove ha rifiutato di alzarsi da letto nonostante le insistenze di Padre Samuel a reagire.

Infine Leocadia ha dato a Lope le disposizioni per il nuovo menù della tenuta, scatenando la furia di Petra, che ha contestato il suo comportamento troppo autoritario.