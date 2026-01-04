Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano un imminente colpo di scena che cambierà gli equilibri alla tenuta. Curro, infatti, deciderà di voltare definitivamente le spalle a Lorenzo, consegnandolo al colonnello Fuentes insieme alle prove che lo inchiodano alle sue responsabilità. Nelle puntate che saranno trasmesse prossimamente su Rete 4, l’irruzione dei militari sconvolgerà l’intera residenza, lasciando familiari e domestici senza parole mentre assistono all’arresto del capitano De La Mata.

Curro tradisce Lorenzo e lo consegna alla giustizia

Determinato a portare avanti la sua vendetta, Curro riuscirà a trattenere Lorenzo alla tenuta con un pretesto, per poi farlo trovare dalle autorità insieme ai documenti che ne provano la colpevolezza. Sebbene il capitano continui a dichiararsi innocente, non potrà sottrarsi all’arresto e verrà condotto in carcere senza possibilità di fuga. L’arrivo dei soldati getterà la tenuta nel caos, e solo dopo il fermo Curro confesserà a Lope, Vera e Pia di essere stato lui a scoprire e consegnare le prove incriminanti. Tuttavia, mentre De La Mata dovrà affrontare le conseguenze delle sue azioni, Curro inizierà a percepire il peso emotivo della sua scelta: ottenere giustizia per la sorella significherà anche convivere con un senso di responsabilità più grande del previsto.

Leocadia ha una relazione clandestina con Cristobal

Mentre Curro celebrerà l’arresto di Lorenzo insieme ad Angela, con cui si lascerà andare alla passione, Vera attenderà con ansia notizie del fratello, sperando di poterlo riabbracciare presto. Nel frattempo, nuovi intrighi si intrecceranno alla tenuta, con Leocadia al centro di una trama ricca di segreti. La donna continuerà a tenere nascosto alla figlia Angela che Lorenzo ha intenzione di chiederle la mano, mentre allo stesso tempo porterà avanti una relazione segreta con Cristobal, il maggiordomo della tenuta. Parallelamente, Ricardo maturerà l’idea di chiedere l’annullamento del matrimonio con Ana, desideroso di poter vivere liberamente la sua storia con Pia.

Per capire se esistano i presupposti per procedere, il padre di Santos chiederà a Samuel di aiutarlo a verificare la validità della richiesta.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Lorenzo ha scoperto Alonso ha ripudiato Curro

Nelle precedenti puntate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Lorenzo si è mostrato soddisfatto quando ha scoperto che Curro era stato ripudiato da Alonso. Tuttavia, la notizia non era ancora stata comunicata ai familiari del ragazzo e, durante una cena, il capitano De La Mata ha iniziato ad accennare all’imminente partenza di Curro. I commensali sono rimasti sconvolti, senza però conoscerne ancora il motivo. A quel punto, Lorenzo ha ceduto la parola ad Alonso, che ha dovuto spiegare ai suoi cari di essere stato costretto a cacciare Curro dalla tenuta per ordine della casa reale.