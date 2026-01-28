Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Emilia stringerà un forte legame d'amicizia con Pia in seguito al suo arrivo alla tenuta. L'infermiera aprirà il suo cuore alla domestica, rivelando il suo passato con Romulo Baeza.

Emilia fa il suo arrivo a La Promessa

Catalina apparirà molto stanca dopo aver dato alla luce i gemelli Andres e Rafaela. Adriano cercherà di aiutare la fidanzata coi bambini poiché Alonso non opporrà nessuna resistenza alla loro storia d'amore. Nonostante questo, la marchesina non saprà come gestire i vari bisogni dei bambini.

Leocadia, a questo punto, chiamerà alla tenuta un'infermiera di nome Emilia. La nuova arrivata apparirà spiazzata quando incontrerà Romulo a La Promessa. I due dimostreranno di essere in forte imbarazzo anche se cercheranno di non farlo notare agli altri. Tuttavia, lo staff noterà che il maggiordomo sta facendo di tutto per evitare Emilia e per questo vorrà indagare sulla faccenda.

L'infermiera rivela a Pia di aver avuto una storia con Romulo

Le anticipazioni rivelano che Emilia conquisterà tutti i dipendenti con la sua gentilezza, sopratutto Pia, che diventerà molto amica di lei. La domestica noterà che Romulo fa di tutto per non trovarsi nella stanza insieme all'infermiera. Emilia deciderà di fare delle rivelazioni a Pia durante una chiacchierata pomeridiana.

La nuova arrivata racconterà di aver avuto una storia con Romulo quando erano molto giovani. Una relazione che era finita per volontà del maggiordomo che si era allontanato senza una spiegazione. Il maggiordomo rimprovererà Emilia quando scoprirà le confidenze fatte a Pia. L'uomo criticherà la donna per aver parlato del loro passato senza averne diritto. La rimostranza verrà rispedita al mittente dall'infermiera. Ricardo, nel frattempo, convincerà Romulo a raccontargli cos'era successo realmente tra lui ed Emilia. L'uomo non vorrà sentir ragioni e per questo avvertirà il collega di farsi gli affari suoi.

Manuel ha fatto ritorno a casa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine gennaio in televisione, Adriano ha chiesto a Catalina di diventare sua moglie ma lei l'ha respinto dicendogli che non vuole la compassione di nessuno.

Lope e Teresa, invece, hanno fatto un tentativo per salvare Maria, decisa a lasciare la tenuta. Curro e Pia hanno continuato ad indagare sulla morte di Jana mentre Manuel ha fatto ritorno alla tenuta dopo aver passato alcuni giorni insieme ad una coppia di anziani coniugi, che aveva conosciuto durante il viaggio di nozze con la defunta moglie. Alonso si è tranquillizzato quando ha visto l'arrivo del figlio a casa.