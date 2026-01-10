Nelle prossime puntate de La Promessa, Eugenia metterà in atto un piano delicato e rischioso: convincere Martina ad aiutarla a raggiungere Cruz in carcere. Una richiesta carica di tensione, destinata a riaprire ferite profonde e a mettere Martina di fronte a una scelta difficile.

Un nuovo matrimonio riporta emozioni contrastanti al palazzo dei Luján

Il palazzo dei Luján tornerà a essere teatro di emozioni contrastanti. Dopo tanta sofferenza, si celebrerà un nuovo matrimonio: Adriano e Catalina si uniranno in una cerimonia discreta, lontana dagli sfarzi ma carica di significato.

Una giornata di festa che, però, avrà un retrogusto amaro soprattutto per Eugenia, sempre più consapevole di ciò che la vita le ha sottratto.

Vedendo la nipote con i suoi bambini, Eugenia verrà travolta da un dolore silenzioso. Quel momento di felicità familiare la porterà a riflettere su tutto ciò che ha perso negli anni di reclusione forzata. Il pensiero correrà inevitabilmente alla sorella Cruz, lontana e rinchiusa in carcere, e il desiderio di rivederla diventerà impossibile da ignorare.

Eugenia chiede aiuto a Martina per rivedere Cruz

Dopo la cerimonia, Eugenia si confiderà con Martina, che a sua volta le racconterà di essere stata internata in un centro psichiatrico proprio per colpa dell’uomo che poi l’ha liberata: il conte di Ayala.

Le due donne troveranno conforto l’una nell’altra, e Martina assicurerà alla zia il suo sostegno incondizionato.

È a quel punto che Eugenia farà la sua richiesta più delicata: chiederà a Martina di aiutarla ad andare a trovare Cruz in carcere. Una domanda che metterà la giovane in grande difficoltà, consapevole del divieto assoluto imposto dal marchese dopo la sua fuga a Córdoba.

Nonostante le riserve, Martina tenterà comunque di intercedere per Eugenia. Ma Alonso si mostrerà irremovibile: nessuna visita a Cruz sarà consentita, in nessun caso. La giovane proverà a far valere le ragioni di Eugenia, senza successo. Prima di allontanarsi, però, avvertirà il marchese: qualunque cosa accada da quel momento in poi, non potrà più essere attribuita a lei.

Eugenia affronta Lorenzo dopo il suo ritorno a La Promessa

Se durante il matrimonio Eugenia riuscirà a mostrarsi serena, poco prima affronterà uno dei momenti più duri del suo ritorno a La Promessa. Di fronte a Lorenzo, darà finalmente voce a tutto il dolore accumulato negli anni. Lo accuserà apertamente di averle distrutto la vita, di averla privata della libertà e della dignità, rinchiudendola in un luogo che definirà una prigione mascherata da albergo di lusso.

Eugenia racconterà senza filtri le violenze subite, i trattamenti disumani, l’isolamento e le torture fisiche e psicologiche a cui è stata sottoposta, tutto con il consenso del marito. Lorenzo resterà in silenzio, incapace – o non disposto – a difendersi.

Prima di allontanarsi, Eugenia pronuncerà parole durissime, augurando a Lorenzo di provare almeno una parte della sofferenza che lei ha vissuto. Un confronto che segnerà un punto di non ritorno e che renderà chiaro come il passato, alla Promessa, non sia affatto sepolto.