Nelle prossime puntate de La Promessa, la gravidanza di Catalina arriverà a un punto critico. L’assenza di contrazioni dopo il primo parto costringerà i medici a scegliere il cesareo, un intervento inevitabile ma rischioso che metterà seriamente in pericolo la vita della giovane.

Cresce la preoccupazione per le condizioni di Catalina dopo il parto

Il palazzo verrà attraversato da un’angoscia palpabile per le condizioni di Catalina. Dopo il parto improvviso della sua prima figlia all’aperto, la situazione precipiterà: la giovane non avrà più contrazioni e il secondo bambino non sembrerà intenzionato a nascere.

La preoccupazione coinvolgerà ogni angolo della tenuta. Nei saloni nobili, la famiglia Luján seguirà con apprensione l’evolversi degli eventi; tra la servitù, Simona, legata a Catalina come una madre, pregherà disperatamente affinché il secondo parto vada a buon fine. Anche all’hangar, Manuel e Adriano vivranno ore di attesa cariche di tensione, soprattutto ora che Adriano ha scoperto di essere il padre dei bambini.

Di fronte all’assenza di contrazioni, il dottor Ferrer informerà la famiglia che non ci sono alternative: per salvare madre e figlio sarà necessario ricorrere a un cesareo. Il marchese darà il suo consenso, pur consapevole dei pericoli.

Catalina affronta l’intervento mentre cresce l’attesa per il bambino

Catalina, terrorizzata, affronterà uno dei momenti più drammatici della sua vita. Poco prima di essere addormentata con l’etere, chiederà a María Fernández di farle una promessa straziante: prendersi cura dei suoi figli, qualunque cosa accada. Un gesto che farà temere il peggio.

L’operazione si protrarrà più del previsto, aumentando l’ansia di tutti. Alla fine, però, Martina comparirà nel salone della Promessa con un neonato tra le braccia: un bambino. La notizia porterà un primo, fragile sollievo, anche se i medici consiglieranno di non svegliare subito Catalina, ancora sotto effetto dell’anestesia.

Catalina si risveglia dopo l’operazione e incontra Adriano

Le ore successive saranno cariche di paura: Catalina non si risveglierà immediatamente, nonostante il battito regolare. Solo più tardi, grazie all’intervento del dottor Ferrer, aprirà finalmente gli occhi. Le sue condizioni saranno stabili: dolore e fitte normali dopo la cesareo, ma nessun pericolo imminente.

Intanto riaffioreranno i dettagli del primo parto, avvenuto lontano dal palazzo, quando Curro e Ángela avevano trovato Catalina appena in tempo e l’avevano aiutata a far nascere la sua primogenita in condizioni estreme.

Quando finalmente la situazione sembrerà sotto controllo, la famiglia permetterà ad Adriano di salire nella stanza dei neonati. Il giovane, sopraffatto dall’emozione, prometterà ai bambini di proteggerli e crescerli. Proprio in quell’istante, però, Catalina si sveglierà e lo troverà lì, sorpresa e confusa.