Secondo le trame de La Promessa, l’arrivo di Emilia al palazzo dei Luján porterà alla luce una verità rimasta a lungo nascosta. Chiamata per assistere Catalina e i suoi neonati, l'infermiera si troverà presto costretta a fare i conti con il proprio passato e a confessare ciò che non ha mai dimenticato: Rómulo Baeza è stato il grande amore della sua vita, un legame profondo e irrisolto destinato a riemergere con conseguenze emotive importanti.

L’arrivo di Emilia alla Promessa riapre una vicenda del passato

L’arrivo di Emilia al palazzo dei Luján non passerà affatto inosservato.

Chiamata per prendersi cura di Catalina e dei suoi neonati, l'infermiera porterà con sé un segreto destinato a riaprire ferite mai rimarginate. Fin dai suoi primi momenti alla Promessa, sarà chiaro che dal suo passato riemerge una vicenda irrisolta legata a Rómulo Baeza.

Ad accogliere Emilia saranno Alonso e Leocadia, convinti di trovarsi davanti a una semplice professionista. Ma tutto cambierà quando l’infermiera incrocerà lo sguardo di Rómulo: un attimo carico di tensione, sufficiente a rivelare che tra i due esiste una storia mai davvero conclusa. Il loro turbamento non passerà inosservato e farà intuire che il passato sta per tornare a reclamare risposte.

Emilia affronta Rómulo su ciò che è accaduto tra loro

Determinata a chiarire ciò che è rimasto in sospeso, Emilia forzerà un incontro con il maggiordomo. Il confronto sarà intenso e doloroso. Rómulo ammetterà che tra loro c’è stata una relazione, ma confesserà anche di aver deciso di allontanarsi a causa del suo ruolo e delle convenzioni sociali. Quelle parole, però, non basteranno a Emilia, che lo accuserà di averla lasciata senza spiegazioni, condannandola per anni a sentirsi inadeguata.

Rómulo, visibilmente scosso ma incapace di aprirsi del tutto, preferirà chiudersi nel silenzio, usandolo come unica difesa davanti a ciò che è stato.

Emilia confida a Pía il suo passato con Rómulo

Sarà Pía a intuire che dietro l’atteggiamento di Emilia si nasconde qualcosa di più profondo.

Spinta dalla fiducia, l’infermiera si aprirà con lei e rivelerà tutta la verità: "Rómulo è stato il grande amore della mia vita". Un sentimento nato quando Baeza non era ancora maggiordomo, fatto di sogni condivisi e di un futuro che Emilia immaginava già scritto, con un matrimonio e dei figli.

Il ricordo più doloroso riaffiorerà presto: l’ultima volta che si videro, anni prima, quando Rómulo si presentò a un appuntamento solo per dirle addio. Freddo, distante, deciso a troncare senza spiegazioni, lasciandola sola e piena di domande.

Nonostante Emilia sia riuscita a ricostruirsi una vita, il destino l’avrà riportata proprio nel luogo in cui tutto si è fermato. Il suo ritorno alla Promessa riaprirà vecchie ferite e renderà impossibile ignorare ciò che è stato. Rómulo troverà finalmente il coraggio di dire la verità sul suo addio?