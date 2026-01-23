Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Leocadia ammetterà di essere stata l'artefice di diversi omicidi. Grazie ad un flashback si apprenderà che la donna aveva posto fine alla vita di Carmen e Dolores per conto di Cruz (Eva Martin) e aveva sparato a Jana Exposito (Ana Garces).

Leocadia ha ammesso a Jana di aver ucciso per conto di Cruz

Il pubblico assisterà ad un evento che spiegherà come sono andate veramente le cose riguardanti la morte di Jana. Grazie ad un flashback si scoprirà che la moglie di Jana era stata colpita da un colpo di pistola sparato non da Cruz ma da Leocadia.

In particolare, la madre di Angela aveva fatto il suo arrivo in camera di Jana dopo aver scoperto che voleva denunciare Cruz alla guardia civile per l'omicidio di Tomas. Durante un confronto, Leocadia aveva ammesso di essersi macchiata le mani di sangue su ordine della marchesa. La donna aveva raccontato di aver ucciso Carmen per liberare la strada a Cruz da sempre innamorata di Alonso. Leocadia aveva spiegato a Jana che quella morte le aveva provocato dei problemi poiché non le aveva permesso di fare un salto nella società spagnola.

Lecaodia ha sparato a Jana per vendicarsi della marchesa

Ma l'elenco dei crimini commessi da Leocadia non si fermeranno qui. Durante il confronto con Jana, la darklady ammetterà di aver ucciso Dolores, Tomas e di aver rapito il piccolo Curro per affidarlo a Eugenia.

La donna spiegherà a Jana che Cruz non aveva mai apprezzato i suoi gesti e per questo aveva dato ordine a Romulo di ucciderla. Leocadia era riuscita a salvarsi e a nascondersi per un lungo periodo.

La donna aveva poi fatto ritorno a La Promessa per vendicarsi di Cruz e portarle via ogni avere. La darklady aveva sparato un colpo d'arma da fuoco contro Jana per poi metterle in mano un bottone della vestaglia della marchesa. In questo modo, Leocadia si era augurata di diventare la nuova padrona de La Promessa dopo aver spedito Cruz dietro alle spalle.

Vera ha scoperto che Diego ha fatto perdere le proprie tracce

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine gennaio in televisione, Simona ha scoperto tutto su Tono ed è scoppiato il finimondo.

Petra e Romulo hanno permesso al saldatore di rimanere nella camera di Padre Samuel. Il maggiordomo ha sperato che Simona e Tono facessero pace. Vera, intanto, si è concessa una passeggiata nel marchesato per sbrigare alcune faccende. La domestica ha approfittato dell'uscita per comprare qualcosa di carino a Pia, una sua affezionata collega. La ragazza è andata a trovare Diego, scoprendo che ha fatto perdere le proprie tracce.