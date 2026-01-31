Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Leocadia si sentirà minacciata da Eugenia quando la informerà di sapere l'identità del padre di Angela. La darklady stringerà un'alleanza con Lorenzo de La Mata per far impazzire la nuova ospite della tenuta.

Eugenia fa ritorno a La Promessa

Tutto inizierà quando Eugenia giungerà improvvisamente a La Promessa come dono di compleanno per Lorenzo da parte di Ayala. La sorella di Cruz fingerà inizialmente di essere sempre malata per poi alzarsi dalla sedia a rotelle, dimostrando di essere guarita dai suoi problemi.

La donna ammetterà di aver smesso di prendere le medicine che le somministravano ogni giorno in sanatorio su consiglio di Ayala. Eugenia si avvicinerà a Curro anche se rimarrà senza parole quando scoprirà che è stato declassato a semplice valletto. La donna, a questo punto, ricorderà a Lorenzo che da qui in avanti ha intenzione di comportarsi come sua legittima moglie. Eugenia dirà poi a Leocadia di conoscere il nome del padre di Angela che ha nascosto per oltre vent'anni. La darklady si sentirà minacciata anche se manterrà il sangue freddo.

Lorenzo e Leocadia vogliono far impazzire Eugenia

Le anticipazioni rivelano che Eugenia cercherà di rassicurare Leocadia, giurandole che manterrà il segreto sulla vicenda.

Nonostante questo, la darklady cercherà di convincere Lorenzo a fare in modo di rispedire sua moglie in sanatorio poiché secondo lei non è ancora completamente guarita dai suoi problemi. Il capitano e Leocadia, a questo punto, inizieranno a drogare Eugenia grazie ad alcune dosi di laudano nelle bevande. La prima dose provocherà una crisi alla donna che non si ricorderà della detenzione di Cruz in carcere per la morte di Jana. I due complici avranno intenzione di far impazzire Eugenia poco a poco per farla internare nuovamente in una casa di cura. La situazione sfuggirà di mano a Leocadia e Lorenzo poiché la madre di Curro inizierà a mostrare un'ossessione nei confronti di Andres, uno dei gemellini partoriti da Catalina.

Catalina ha dato alla luce la prima bambina grazie all'aiuto di Angela e Curro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine gennaio su Rete 4, Catalina (Carmen Asecas) ha dato alla luce la prima bambina senza problemi grazie all'aiuto di Curro de La Mata (Xavi Lock) e Angela mentre si trovavano nel bosco. La situazione è peggiorata quando la marchesina ha iniziato a perdere molto sangue. Angela è corsa alla tenuta con la neonata in braccio in cerca di aiuto. Fortunatamente Adriano è riuscito a trovare Catalina e portarla dal dottore alla tenuta.