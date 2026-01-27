Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma tra qualche settimana su Rete 4 rivelano che Adriano e Catalina decideranno di celebrare il loro matrimonio in gran segreto negli alloggi della servitù. La novità verrà scoperta da Leocadia, la quale interromperà la cerimonia dei due giovani.

Alonso chiede ad Adriano e Catalina di sposarsi in gran segreto

Adriano e Catalina confesseranno ad Alonso che hanno intenzione di sposarsi dopo la nascita di Rafaela e Andres. Il marchese concederà la mano di sua figlia al mezzadro purché il loro matrimonio venga eseguito il prima possibile.

Leocadia non condividerà l'idea di Alonso, sostenendo che la famiglia di Lujan sia coinvolta in troppi scandali compreso quello legato alla vera identità di Curro. Il nobile, a questo punto, dirà a Catalina e Adriano che non potranno sposarsi in grande stile ma che dovranno farlo in segreto. I due fidanzati chiederanno consiglio a Padre Samuel per organizzare una cerimonia negli alloggi della servitù.

Leocadia blocca le nozze dei due sposi

Le anticipazioni della soap opera rivelano che Catalina chiederà a Manuel e Simona di farle da testimoni di nozze. Leocadia deciderà di metterci lo zampino e rovinare ogni cosa. La darklady scenderà negli alloggi della servitù a pochi minuti dallo scambio dei voti nuziali.

In questo modo, la madre di Angela bloccherà le nozze, rimproverando i due sposi di non averla avvertita prima. La donna convincerà Catalina e Adriano a posticipare la funzione a due giorni dopo per permettere a tutti i Lujan di partecipare all'evento. Leocadia proporrà ai due di sposarsi nel salone della villa. La marchesina accetterà la proposta senza riserva.

Curro si è lamentato per il comportamento di Petra nei suoi confronti

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa che sono stati trasmessi a fine gennaio su Rete 4, Catalina si è rifiutata di parlare con Adriano ma lui ha dimostrato di non avere nessuna intenzione di arrendersi al suo rifiuto. Il mezzadro ha cercato nuovamente di avere un faccia a faccia con la marchesina.

Il giovane ha rischiato di essere cacciato definitivamente da Leocadia dopo che si è introdotto furtivamente all'interno della tenuta. Martina ha invitato Adriano ad andarsene, promettendogli che avrebbe parlato con sua cugina.

Ana, invece, ha avuto un acceso scontro con Petra Adarre. Allo stesso tempo, Santos ha elogiato la madre davanti a Ricardo, che ha minimizzato l'accaduto. Curro si è lamentato per il comportamento di Petra sempre più vessatorio nei suoi riguardi. Infine Alonso ha ringraziato Leocadia per averlo portato a fare un giro per Lujan.