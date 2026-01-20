Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Adriano apparirà intenzionato a sposare Catalina dopo essere diventati genitori di due gemelli. La decisione sarà accettata da Alonso a differenza di Catalina, che proverà ad ostacolare i piani della coppia.

Adriano vuole sposare Catalina

Catalina confesserà ad Adriano che Andres e Rafaela sono i suoi figli. Il mezzadro apparirà felice di stare al fianco della ragazza e dei suoi gemelli. L'uomo esprimerà il desiderio di convolare a nozze con la marchesina.

Alonso non opporrà alcun tipo di resistenza al matrimonio della coppia poiché sono diventati genitori di due bambini. Anche Manuel apparirà felice per la possibilità che suo padre ha dato a Catalina e Adriano di diventare marito e moglie davanti a Dio e gli uomini. Leocadia non sarà dello stesso avviso. La donna farà presente ad Alonso che il Re di Spagna potrebbe arrabbiarsi per il nuovo scandalo dei Lujan, precisando che anche lei stessa potrebbe perdere credibilità agli occhi dei conoscenti.

Leocadia consiglia ad Alonso di rimandare le nozze tra Adriano e Catalina

Le anticipazioni rivelano che Leocadia consiglierà ad Alonso di rimandare le nozze di Adriano e Catalina a data da destinarsi.

Il marchese cercherà di seguire il consiglio della darklady, finendo per indispettire sua figlia che l'accuserà di essere stato manipolato. Alonso, a questo punto, proporrà a Catalina e Adriano una soluzione diversa ovvero quella di sposarsi in gran segreto. La marchesina inizialmente non apparirà felice della proposta anche se poi cambierà idea, accingendosi a celebrare le nozze segrete con Adriano coinvolgendo Padre Samuel e la cuoca Simona come testimone.

Curro ha avuto una drammatica caduta da cavallo a causa di una sella manomessa

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a metà gennaio su Rete 4, i nobili hanno fatto un picnic nei giardini della tenuta. Jacobo ha sfidato Curro ad una corsa a cavallo che ha avuto drammatiche conseguenze.

L'ex baronetto è caduto dall'animale, riportando un problema alla schiena. Il giovane ha notato che la sella è stata manomessa volutamente sotto la pancia per farlo cadere e metterlo a tacere per sempre.

Romulo, invece, ha scoperto che un giovane è stato rinchiuso nella stanza di Padre Samuel. Il maggiordomo ha chiesto una spiegazione a Lope e Vera su Tono (Alvaro Quintana). Questi ultimi hanno rivelato all'anziano uomo che l'ospite è il figlio di Simona, abbandonato dalla moglie e senza un'occupazione di lavoro. I due hanno chiesto a Romulo di mantenere il massimo riserbo sulla faccenda.