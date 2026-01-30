Leocadia ricorderà l'ultimo abbraccio a Jana prima di farla fuori nelle prossime puntate de La Promessa: i sensi di colpa e la paura tormenteranno la donna.

Le anticipazioni rivelano che Lorenzo ricatterà Leocadia minacciando di denunciarla per la fine di Jana. Sapere che qualcuno conosce il suo segreto farà molta paura alla signora Figueroa.

La scomparsa di Angela da La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa raccontano che emergerà il terribile segreto che Leocadia si porta dentro da mesi. Tutto avrà inizio quando Lorenzo, per vendicarsi di Curro, rapirà Angela e intimerà a Leocadia di darle in sposa sua figlia in cambio della libertà della ragazza.

Il Capitano non si fermerà qui, perché di fronte alla reticenza di Leocadia la ricatterà: "Dirò a tutti che hai ucciso tu Jana". La donna si prenderà del tempo per riflettere, ma si renderà conto che non potrà esimersi. Leocadia tornerà da Lorenzo sconfitta: "Hai vinto tu", gli dirà, "Sposerai mia figlia". La donna terrà a precisare che ha ceduto al ricatto solo per salvare la vita di sua figlia e non perché teme di finire in carcere: "Io sono innocente", dirà. In realtà, quando Leocadia resterà da sola, ripercorrerà con la mente gli ultimi istanti di vita di Jana e il pubblico scoprirà che è lei l'unica responsabile della sua fine. Emergerà che quella sera, Leocadia è entrata nella stanza di Jana poco prima che si mettesse a letto.

La ragazza ha spiegato che l'indomani sarebbe andata a denunciare Cruz per fare chiarezza sulla morte di Tomas e di sua madre Carmen.

La fine di Jana tormenterà Leocadia

Nelle prossime puntate de La Promessa, Leocadia sarà tormentata dai sensi di colpa per la morte di Jana. Attraverso i suoi ricordi il pubblico vedrà per la prima volta tutto quello che è accaduto alla ragazza. In lacrime, Jana ha spiegato a Leocadia la sua voglia di giustizia e tra loro c'è stato un forte abbraccio. Subito dopo, però, la signora Figueroa ha cambiato espressione: "Sono qui per impedirtelo". Leocadia ha preso un cuscino e un'arma e ha colpito la ragazza all'addome. Jana è caduta in una pozza di sangue e Leocadia le ha augurato un sereno riposo.

Prima di andare via, però, la signora da sistemato nella mano della ragazza un bottone appartenente a Cruz per depistare le indagini. Questi ricordi tormenteranno Leocadia che tremerà all'idea di pagare per il delitto commesso.