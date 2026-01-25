Le anticipazioni spagnole de La Promessa rivelano che il triangolo tra Leocadia, Teresa e Cristobal sarà al centro di momenti di forte tensione. Il maggiordomo si avvicinerà sempre di più a Teresa, mentre Leocadia, accecata dalla gelosia, inizierà a sospettare un tradimento e reagirà con durezza, arrivando perfino a mettere in discussione il ruolo della giovane nel servizio. Parallelamente, Angela e Curro continueranno a lottare per impedire il matrimonio imposto da Lorenzo, trovando un’alleata decisiva in Margarita, pronta a coinvolgere il conte de Ayala pur di fermare le nozze e cambiare il destino dei due innamorati.

Leocadia scopre la relazione segreta fra Teresa e Cristobal

Le anticipazioni spagnole mostrano come la tensione tra Leocadia, Teresa e Cristobal raggiungerà livelli insostenibili. Dopo aver notato il crescente legame tra il maggiordomo e la giovane governante, Leocadia inizierà a sospettare un tradimento e, osservando i loro comportamenti, capirà che tra i due c’è un sentimento che va oltre la semplice complicità professionale. La conferma arriverà quando vedrà Cristobal difendere Teresa con trasporto e stringerla in un abbraccio, gesto che farà crollare ogni dubbio. Ferita nell’orgoglio e accecata dalla gelosia, Leocadia reagirà con durezza, rimproverando Teresa per il caos nel servizio e arrivando perfino a proporre a Petra di riprendersi il ruolo di governante pur di toglierle potere.

La situazione degenererà rapidamente, trasformando il triangolo sentimentale in una vera bomba pronta a esplodere nel cuore del palazzo.

Angela e Curro provano a impedire le nozze di Lorenzo

Nel frattempo, le anticipazioni spagnole rivelano che Angela e Curro continueranno a lottare con determinazione per impedire il matrimonio imposto dal capitano Lorenzo. Nonostante le pressioni e le manovre dell’uomo, i due giovani resteranno uniti e pronti a tutto pur di difendere il loro amore. A sostenerli ci sarà Margarita, che prometterà di intervenire direttamente parlando con il conte Ignacio De Ayala, l’unico in grado di fermare davvero le nozze. La donna tenterà più volte di convincerlo, certa che il matrimonio non sia nell’interesse di Angela.

Nel frattempo, Lorenzo cercherà di mantenere il controllo della situazione, ma un improvviso malessere lo costringerà a rinunciare alla festa del marchese di Andujar, evento che Angela accoglierà con sollievo. Le cuoche, enigmatiche, lasceranno intendere di aver avuto un ruolo in questo imprevisto, aprendo nuovi scenari.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Curro è caduto da cavallo

Nelle precedenti putnate de La Promessa andate in onda su Rete 4, Curro ha accettato la sfida a cavallo lanciata da Jacobo, ma la gara si è trasformata in un incubo. Durante la corsa, Curro è caduto rovinosamente, perdendo i sensi. L’incidente ha scatenato il panico nella tenuta, soprattutto perché il sottopancia della sella è risultato tagliato, suggerendo un sabotaggio.

Nel frattempo, Lorenzo ha continuato a deridere Curro, mentre Alonso e Jacobo lo hanno rimproverato per il suo comportamento. Intanto, Adriano ha fatto visita a Catalina, ma la giovane è rimasta sconvolta e se n’è andata.