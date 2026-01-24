Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Jacobo farà una scenata di gelosia a Martina quando la vedrà abbracciare Curro. La donna prenderà una decisione rischiosa quando confiderà al suo promesso sposo che in passato aveva avuto una storia con l'ex baronnetto.

Martina rimasta isolata cerca conforto da Curro

Martina si recherà in carcere a trovare sua zia Cruz senza chiedere il permesso ad Alonso. Quest'ultimo accuserà sua nipote di aver provocato uno scandalo con il suo gesto visto come segno di vicinanza verso la presunta assassina di Jana e del bambino che portava in grembo.

Anche Manuel e Catalina non condivideranno l'iniziativa della cugina, che invece difenderà a spada tratta la sua scelta poiché per sua zia avvertirà una sorta di compassione. Martina rimasta isolata si confiderà con Curro dopo averlo trovato in una stanza della tenuta. Durante il confronto, l'ex baronetto cercherà di non giudicare la ragazza sebbene sia d'accordo con l'opinione degli altri parenti. Martina, a questo punto, chiederà un abbraccio a Curro che lui le darà prontamente.

Martina dice a Jacobo e Angela di aver avuto una storia con l'ex baronetto

Le anticipazioni rivelano che la scena tra Martina e Curro verrà spiata da Jacobo, che farà una scenata di gelosia nei confronti di lei. Il comportamento del nobile spingerà la cugina di Catalina a prendere una decisione rischiosa.

Martina radunerà Jacobo e Angela in salotto, dove confesserà di aver avuto una relazione in passato con Curro. La donna rassicurerà il promesso sposo di non provare più nulla per l'ex baronetto. Quest'ultimo confermerà la versione di Martina, che sembrerà convincere Jacobo. Anche Angela non sembrerà particolarmente colpita da tale rivelazione anche se avrebbe voluto scoprirlo da Curro.

Curro ha voluto aprire la tomba di sua sorella Jana

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda a fine gennaio in televisione, Curro e Pia hanno unito le forze per scoprire cos'è successo realmente a Jana. L'ex baronetto è apparso sempre più determinato a conoscere la verità dopo aver rischiato di morire durante una gara a cavallo.

Qualcuno ha infatti sabotato la sua sella nel tentativo di ucciderlo. Curro è apparso certo che Jana non sia morta per cause naturali ma avvelenata da qualcuno. Il giovane ha deciso di aprire la tomba della vedova di Manuel con la complicità di Pia.

Nel frattempo, Jacobo è apparso impaziente di sposare Martina ed avere finalmente il controllo sulla sua vita e sulla sua eredità. La ragazza non è riuscita a pensare ai preparativi di nozze in quanto concentrata sulla situazione di Catalina e Adriano.