Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma prossimamente su Rete 4 rivelano che Romulo ritroverà il suo antico amore alla tenuta. Il maggiordomo capirà di provare ancora dei sentimenti per Emilia e per questo la sposerà in una romantica cerimonia. La coppia lascerà poi il marchesato per vivere la loro storia d'amore.

Pia fa da cupido tra Romulo ed Emilia

Romulo sarà sconvolto da una donna che ritornerà nella sua dopo tanto tempo. Emilia farà il suo arrivo a La Promessa per prendersi cura di Catalina e dei suoi gemelli. Pia si renderà conto che la donna conosce il maggiordomo.

La domestica scoprirà che Emilia è sempre innamorata di Romulo, con il quale aveva avuto una storia d'amore in passato. Pia farà da cupido tra i due personaggi, riuscendo a riconciliarli.

Romulo cercherà di tenere lontana Emilia ma lei continuerà ad insistere per incontrarlo. Alla fine, la donna deciderà di lasciare la tenuta dopo aver fatto i bagagli. Pia, a questo punto, incoraggerà Romulo a non reprimere i sentimenti che prova ancora per Emilia. Il maggiordomo si riavvicinerà all'ex fidanzata confidandole di amarla ancora.

Romulo sposa Emilia e poi lascia La Promessa

Le anticipazioni de La Promessa rivelano che Romulo ed Emilia decideranno di diventare marito e moglie. Leocadia provocherà qualche grattacapo agli sposi che organizzeranno il loro matrimonio all'interno della tenuta.

La coppia inoltre annuncerà l' intenzione di trasferirsi in un posto lontano dal marchesato per vivere la loro storia d'amore. Romulo darà le dimissioni definitive anche se Alonso cerchi di convincerlo a rimanere. Ma l'uomo non vorrà sentir ragioni, volendo rifarsi una vita accanto alla donna che ha stregato il suo cuore. Romulo saluterà tutti i dipendenti della tenuta con un addio strappalacrime che porterà l'arrivo di un nuovo maggiordomo.

Lorenzo ha umiliato nuovamente Curro

Nel frattempo, nelle ultime puntate de La Promessa andate in onda ad inizio gennaio su Rete 4, Leocadia ha gelato Petra quando le ha rivelato di aver deciso di rimanere alla tenuta a tempo indeterminato. La governante è sbiancata quando ha scoperto che la madre di Angela è in possesso di alcune lettere compromettenti su di lei.

Intanto Martina ha rivelato a Catalina e Alonso di aver incontrato i mezzadri coi quali ha raggiunto un accordo. Lorenzo, invece, non ha esitato ad umiliare nuovamente Curro, sgridandolo per non aver pulito bene gli stivali dopo aver assunto il ruolo di lacchè.

Infine Petra Arcos ha minacciato Maria di licenziamento dopo essersi rinchiusa in camera disperata per la morte di Jana mentre Manuel è scappato dalla tenuta.