Gli spoiler degli episodi spagnoli de La Promessa in programma a breve su Rete 4 rivelano che Pia incontrerà il dottor Rufino per capire la causa della morte di Jana dopo aver scoperto che presenta alcune macchie bluastre sul suo corpo riconducibili ad un avvelenamento. La domestica capirà che la defunta moglie di Manuel era stata avvelenata con della cicuta grazie all'incontro con l'esperto di veleni.

Pia riesuma il corpo di Jana

Curro vorrà violare il sepolcro di Jana per capire se ci sono alcune macchie sul corpo attribuibili ad un avvelenamento.

Pia si recherà al camposanto di notte dove procederà alla riesumazione del corpo della ragazza. La donna capirà che Curro aveva ragione dopo aver notato dei segni bluastri sul fisico della defunta moglie di Manuel. Pia e il lacchè, a questo punto, decideranno di scoprire la natura del veleno utilizzato per porre fine alla vita di Jana. I due scopriranno che Rufino, un esperto di veleni, sta attualmente soggiornando nel marchesato.

Rufino dice a Pia che Jana è stata avvelenata con la cicuta

Pia raggiungerà Rufino, fingendo di essere una segretaria di un famoso legale che sta lavorando ad un difficile caso. L'uomo accetterà d'incontrare la domestica. Durante la conversazione, lo scienziato dirà a Pia che probabilmente Jana è stata avvelenata con della potente cicuta.

Rufino capirà che le mani della donna non appartengono ad una segretaria ma ad una domestica. Quest'ultima terrorizzata di essere scoperta scapperà dal palazzo perdendo un fazzoletto con le cifre della tenuta di Manuel.

Il mattino dopo, Curro scoprirà tra le lettere di Lorenzo vi è una di Rufino. Il lacchè riuscirà a mettersi in tasca la missiva in questione prima dell'arrivo del patrigno. In breve tempo, il giovane apprenderà che Rufino non compare nella lista degli invitati di Lorenzo. Nonostante questo, Curro farà in modo che Alonso scopra che il capitano aveva intenzione di organizzare il compleanno senza chiedergli il suo permesso. Leocadia suggerirà al marchese di trasformare la festa in una semplice merenda.

In questo modo, Curro si augurerà di evitare l'arrivo di Rufino e salvare Pia dai guai.

Candela ha conosciuto il figlio di Simona

Nel contempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa che sono stati trasmessi ad inizio 2026 su Rete 4, Vera e Teresa hanno aiutato Maria Fernandez dopo lo svenimento. Simona ha accusato Petra Arca di aver fatto stare male la domestica. Candela ha detto a Lope di aver conosciuto il figlio di Simona al rifugio di Padre Samuel. Infine Manuel ha trattato male Curro (Xavi Lock), che cercava di lenire il dolore per la dipartita di Jana (Ana Garces).