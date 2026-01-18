Le trame delle puntate spagnole de La Promessa in programma nei prossimi mesi su Rete 4 rivelano che Petra chiederà una spiegazione a Teresa dopo aver notato il suo atteggiamento freddo nei confronti di Cristobal. La governante ammetterà alla signora Arcos di essersi baciata col maggiordomo e che quel bacio le ha smosso dei sentimenti mai sopiti.

Cristobal bacia Teresa

Teresa attraverserà un periodo molto difficile dopo essere diventata governante. Il rapporto coi colleghi apparirà completamente cambiato. L'unica persona che sosterrà la donna sarà Cristobal (Fernando Coronado), il nuovo maggiordomo de La Promessa.

L'uomo si avvicinerà sempre di più alla collega, dando vita ad un rapporto non solo professionale. Cristobal apprenderà che Teresa ha interrotto ogni legame con lo staff della tenuta e per questo cercherà di aiutarla. Durante un confronto, l'uomo rincuorerà la governante finendo per darle un bacio appassionato. Teresa inizierà ad evitare il maggiordomo mentre lui proverà a capire i motivi del suo strano comportamento.

Teresa ammette a Petra che il bacio col maggiordomo ha risvegliato i suoi sentimenti

Le anticipazioni rivelano che Petra noterà che Teresa è molto fredda nei confronti di Cristobal e per questo deciderà di fare alcune indagini. La domestica affronterà la sua ex nuora, domandandole per quale motivo sta scappando dal maggiordomo.

La governante finirà per confessare alla signora Arcos di essersi baciata con Cristobal: "mi ha baciato. Ero paralizzata e non sapevo cosa fare". La donna spiegherà alla sua ex suocera che Marcelo era suo fratello e di non aver guardato nessun altro uomo dopo la morte di Feliciano. Teresa concluderà ammettendo che il bacio con Cristobal le ha risvegliato dei sentimenti che erano stati messi in standby per troppo tempo.

Lope e Vera hanno continuato a ingannare Tono

Nel frattempo, negli ultimi appuntamenti de La Promessa in onda a metà gennaio in televisione, Lorenzo ha umiliato Curro in più di un'occasione e per questo è stato ripreso da Alonso e Jacobo. Quest'ultimo ha voluto sfidare l'ex baronetto ad una sfida a cavallo nei giardini della tenuta.

Curro ha dovuto preparare un picnic per i marchesi dove Jacobo ha approfittato del momento per sfidarlo ad una corsa a cavallo. Il fidanzato di Martina ha voluto dimostrare di essere migliore di lui. In questa circostanza, Curro ha avuto una drammatica caduta che gli ha provocato una lesione alla schiena. Il giovane ha scoperto che la sella era stata manomessa di proposito per farlo cadere. Infine Lope e Vera hanno continuato ad ingannare Tono (Alvaro Quintana) in merito al suo ricovero.